Son Mühür / Kemalpaşa Belediye Meclisi, son günlerde "istifa" söylentileriyle çalkalanıyor. Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Mehmet Akhöyük’ün istifa edeceği iddiaları dün kamuoyuna yansımış; Belediye Başkanı Türkmen’in sürece müdahale tarzı ise dikkatleri çekmişti. Tartışmaların odağındaki meclis üyesiyle görüşen Başkan Türkmen’in, "Hallederiz birader" diyerek gerginliği dindirdiği, Akhöyük’ün ise istifasından şimdilik vazgeçtiği gündeme gelmişti. İstifa iddialarının hemen ardından şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Akhöyük hakkında dikkati çeken yeni iddia

Söz konusu kulis bilgilerine göre, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nde CHP Grubu içerisinde “İZSU’ya yakın isimler” olarak anılan bazı meclis üyeleri ile Başkan Türkmen arasında bir süredir görüş ayrılıkları yaşanıyor. Yerel kaynakların iddialarına göre, bu isimlerden birinin de CHP’li meclis üyesi Mehmet Akhöyük olduğu öne sürüldü. Akhöyük’ün İZSU bünyesinde görev yaptığı iddia edildi.

Kemalpaşalı bazı siyasilerin verdiği bilgilere göre; Başkan Türkmen ile belediye içindeki “İZSU’ya yakın bazı meclis üyeleri” olarak adlandırılan kişiler arasında zaman zaman ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı ifade edildi.

Söz konusu iddiaları sormak üzere Son Mühür ekibi Mehmet Akhöyük’e ulaşmaya çalıştı ancak henüz dönüş sağlanamadı.