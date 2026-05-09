Son Mühür- Son günlerde CHP'li meclis üyeleriyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, hafta sonunu geniş kapsamlı Karadeniz turuna ayırdı.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve CHP'li Meclis üyesi Barış Uçar'ın da eşlik ettiği Türkmen'in kardeş şehir Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin de içinde olduğu Karadeniz turunun olduğu saatlerde, belediyenin basın bülteniyle, ''Türkmen sahada: Kemalpaşa'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor'' başlıklı haber metni kafaları karıştırdı.

Kiraz festivaline davet...



''Başkan Türkmen Kemalpaşalar'ı mı karıştırdı? eleştirilerine hedef olan Karadeniz turunu değerlendiren Türkmen,

''Fındıklı Belediye Başkanımız Ercüment Şahin Çervatoğlu’nu makamında ziyaret ederek Kiraz Festivalimize davet ettik. Ardından kardeş ilçemiz, Artvin Kemalpaşa Belediye Başkanımız Erhan Yılmaz ve ekibiyle bir araya geldik. En kısa sürede ilçemizde buluşmayı ve dayanışmayı büyütmeyi diliyorum.

Artvin'de sıcak karşılama...



Bizleri büyük bir samimiyetle karşılayan ve misafir eden değerli Borçka Belediye Başkanımız Ercan Orhan’a, Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan’a, Cumhuriyet Halk Partisi Artvin İl Başkanımız Yusuf Orhan Atan’a ve ilçe başkanlarımıza, Artvin Belediye Başkanımız Bilgehan Erdem’e, Murgul Belediye Başkanımız Mehmet Yıldırım’a, Hopa Belediye Başkanvekilimiz Gökhan Bıyıklı’ya teşekkürlerimi sunarım'' mesajıyla Karadeniz turunun verimli geçtiğine işaret etti.

Başkan Mehmet Türkmen ve birlikte ziyarete eşlik eden CHP heyetinin, CHP lideri Özgür Özel'in Rize'de gerçekleştireceği Çay Mitingi'ne de katılacağı öğrenildi.

