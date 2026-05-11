İzmir’in en iyi mimarlık ofisleri son dönemde internette sık araştırılan başlıklardan biri oldu. Ev yaptırmak isteyenler, arsa yatırımı yapanlar ya da kafe-otel projesi hazırlayan işletmeler farklı ofisleri karşılaştırmaya başladı. Kentte çalışan bazı mimarlar özellikle Ege’ye özgü taş yapı ve sade tasarım anlayışıyla öne çıkıyor.

İzmir’de hangi mimarlık ofisleri konuşuluyor

Kentte adı sık geçen ofislerden biri Studio Evren Başbuğ. Özellikle yarışma projeleriyle mimarlık çevrelerinde bilinen bir ekip. Kamusal alan ve şehir düzenlemeleri üzerine yaptıkları çalışmaların adı sık duyuluyor.

Yalın Mimarlık da İzmir’den çıkıp Türkiye genelinde tanınan ofislerden biri haline geldi. Kültür yapıları ve modern mimari projeleriyle biliniyor. Mimarlık öğrencileri arasında da projeleri sık inceleniyor.

Not Mimarlık ise daha çok konut ve iç mimari tarafındaki işleriyle öne çıkıyor. Son yıllarda İzmir’de yapılan bazı yeni yaşam alanlarında imzaları bulunuyor.

İzmir’de mimarlık neden hareketlendi

Pandemi sonrası birçok insan daha sakin ve geniş yaşam alanlarına yöneldi. Bu durum özellikle Urla ve Çeşme tarafındaki arsa ve villa projelerini artırdı. Doğal olarak mimarlık ofislerinin işi de yoğunlaştı.

Eskisine göre insanlar artık sadece bina değil, yaşam tarzı satın almak istiyor. Bahçeli evler, geniş avlular, doğal taş kullanılan yapılar daha fazla talep görüyor. Birçok ofis de buna göre proje hazırlıyor.

Ege mimarisi yeniden öne çıkıyor

İzmir’de son dönemde modern Ege mimarisi daha fazla konuşulmaya başladı. Beyaz duvarlar, taş detaylar, geniş camlar ve avlulu yapılar yeni projelerde sık kullanılmaya başladı.

Özellikle genç yatırımcıların sade ama doğal görünen yapılara ilgisi arttı. Bu yüzden mimarlık ofisleri artık daha gösterişli değil, daha yaşanabilir projeler üretmeye çalışıyor.