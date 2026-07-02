Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Voleybol 1.Lig’de mücadele eden Karşıyaka Voleybol, önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi hedefiyle yola çıkıyor. 2025-2026 sezonunda play-off yarı final serisinde elenen yeşil kırmızılılar, gelecek sezon adını Sultanlar Ligine yazdırmak istiyor. Sürdürülebilir altyapı modeliyle, finansal kaynaklarıyla altyapıdan A takıma oyuncu yetiştiren Zübeyde Hanım’ın Kızları göz kamaştırıyor. Kadınlar Voleybol 1.Lig’de genç ve dinamik bir ekiple filede dikkat çeken Kaf-Kaf, altyapılardaki oyuncularını milli takıma gönderiyor.

“Kaf-Kaf’ın milli gururu”

18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Millîlerimiz, gruptaki ilk maçında Çekya'yı 3-0 (25-18, 25-21, 25-16) mağlup etti. Karşıyaka’nın gururu Ceylin Ovacıklı hem İzmir’i hem ülkemizi başarıyla temsil etti. U22 Kadın Milli Takımımız, Shangai Future Star Turnuva'sında 3.'lük/4.'lük maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu. 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele eden U22 Kadın Milli Takımımız, yarı final karşılaşmasında Shangai'ya 3-2 mağlup oldu. Karşıyaka’nın diğer başarılı sporcusu Nehir Döngez, turnuvadaki üstün performansıyla göz kamaştırdı. Döngez, bu sezon başantrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde Karşıyaka’da önemli gelişim sağladı.