Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumunda, gündem maddelerinin oylanıp karara bağlanmasının ardından serbest kürsüde tansiyon bir anda yükseldi. CHP’li Meclis Üyesi Sedredil Coşkuner’in iktidarın eğitim politikalarını hedef alıp AK Partili üyelere kreş yapımı için çağrıda bulunduğu anlarda, AK Partili Ahmet Said Atılğan’ın mikrofonsuz fırlattığı kontra hamle meclis salonunda adeta bomba etkisi yarattı.

Coşkuner'den AK Parti'ye: "Söyleyin, Karşıyaka’ya hangi eseri bıraktınız?"

Maddelerin oylanmasının ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Sedredil Coşkuner, 2,5 yıldır meclis üyesi olduğunu hatırlatarak geçmişte AK Parti’nin Karşıyaka’ya yönelik adımlarını takdir ettiğini ancak gelinen noktada durumun vahim olduğunu belirtti. Karşıyaka’da devlet eliyle yapıldığı iddia edilen okul yatırımlarını eleştiren Coşkuner, eğitim sisteminin özelleştirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Karşıyaka’da hiçbir şey yapılmamış dediğimizde 'Milli Eğitim Bakanlığı 7 okul yeniledi' diyorlar. Türkiye’de Milli Eğitim diye bir şey kaldı mı arkadaşlar? Her sokakta fiyatları 300 bin ile 800 bin lira arasında değişen özel kolejler açıldı. Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kreşlerle ilgili sosyal projeler üretip vatandaşa destek olmaya çalışıyor."

Geçmiş dönemlerde vergi borçlarına karşılık huzurevinin iktidara devredilmek istendiğini ve mecliste AK Partililerin buna bağırarak tepki gösterdiğini hatırlatan Coşkuner; belediyenin toplu sözleşme farklarını, Personel A.Ş. ve memur alacaklarını ödediğini belirterek borç eleştirilerine de yanıt verdi.

"Allah rızası için bir eser bırakın, gelin kreş yapalım"

Konuşmasının devamında AK Partili meclis üyelerine doğrudan seslenen Coşkuner, adeta bir meydan okumada bulundu:

"İnsanlar aylık 30-50 bin lira kreş ücreti ödüyor. Allah rızası için Karşıyaka’ya bir eser bırakalım. Gelin belediye meclis üyeleri olarak belediyeye verelim, bir kreş, bir anaokulu yapalım ve burada tarih yazalım."

Kaşla göz arası "Kent A.Ş." çıkışı!

CHP’li Coşkuner bu iddialı çağrıyı yapıp konuşmasını bitirdikten sonra tam yerine doğru geçerken, meclis sıralarında kaşla göz arası siyasi bir manevra yaşandı.

Oturumun başında oylanan ve hararetli tartışmalara neden olan bir maddeye zekice bir gönderme yapan AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Said Atılğan, mikrofonunu bile açmadan, Coşkuner tam yanından geçtiği sırada salonda yankılanan bir çıkış yaptı.

Atılğan, "Belediye, Kent A.Ş.'ye verdiğiniz o arazileri Kent A.Ş.'ye devretmek yerine gitsin oralara kreş yapsın!" sözleriyle CHPli Coşkuner'e seslendi.

