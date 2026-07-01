Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ziyaret edildi. Özgener'in makamında gerçekleşen ziyarette gündemde hangi konuların olduğu ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Karşıyaka yönetiminden tam kadro katılım!

Düzenlenen ziyarette Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Tusder'in yanı sıra Başkanvekili Ali Yüceışık, Genel Sekreter Tolga Özüm ile Reklam, Sponsorluk ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan da hazır bulundu.

Mahmut Özgener'e teşekkür edildi!

Karşıyaka Spor Kulübü, ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkürlerini iletti. Kulüp yönetimi tarafından, İzmir'in ortak değerleri için kurumlar arası dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Mahmut Özgener'e ayrıca Karşıyaka forması takdim edildi.