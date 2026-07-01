Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ilk birleşimi, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve açılışın ardından, haziran ayında ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmalarını içeren bir video gösterimi yapıldı. Ardından haziran ayı meclis tutanakları oy birliğiyle kabul edilerek gündem maddelerinin oylanmasına geçildi.

Başkan Ünsal, toplantıda yaptığı konuşmada uluslararası alandaki bir başarıya da dikkat çekti:

"Geçtiğimiz hafta UNESCO’da konuşmacı oldum, çok güzel bir deneyimdi. Karşıyaka olarak yürüttüğümüz proje kapsamında kendimizi çok iyi anlattık. Projede başka şehirler de var ancak en çok katkının Karşıyaka’dan alındığı açıkça ifade edildi."

AK Parti’den Cemevleri ve 15 Temmuz Mesajı

Meclis toplantısında söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hasan Ünal, cemevleriyle ilgili bir konuya dikkat çekerek, "Cemevlerinde yaşananlar, siyasi hesapların bu alana dönüştürülme çabalarını göstermiştir. Cemevleri hiçbir siyasi partinin propaganda alanı değildir. Bunu doğru bulmadığımızı belirtiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi. Ünal ayrıca yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitleri rahmetle andı.

CHP’den istifa eden üyenin yerine yeni görevlendirmeler

Partisinden istifa etmesi nedeniyle komisyon üyelikleri düşen Meclis Üyesi Şevket Balla’nın yerine, 2027 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere işaretle oylama yöntemiyle yeni isimler seçildi. Yapılan oy birliği oylamalar neticesinde boşalan koltuklara şu isimler getirildi:

Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu: Hürriyet Yurtseven

Dış İlişkiler Komisyonu: Kenan Kahraman

Hukuk Komisyonu: Gamze Uğurlu

Meclis gündeminde yer alan ve oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edilen kritik maddeler ise şu şekilde şekillendi:

Salon tahsis ve tesis ücretlerine güncelleme

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren salonların tahsis bedelleri ile bazı belediye tesislerinin ücret tarifelerinin güncellenmesini içeren önerge, acil koduyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Tapu Müdürlüğü için 25 yıllık bedelsiz tahsis

Alsancak’taki hizmet binasında ulaşım ve otopark sorunu yaşayan Karşıyaka Tapu Müdürlüğü için Şemikler Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait taşınmazın (7448/8 Sokak No:24) 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi ve protokol imzalanması için Başkan Ünsal'a yetki verilmesi önergesi; İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edildi.

Küçük Sanatlar İmar Planı Revizyonu geri çekildi

İZSU, Karayolları ve DSİ gibi kurumlardan gelen yeni görüşler (dere hattı değişikliği ve Kuzeydoğu Çevre Otoyolu Karşıyaka Kavşağı düzenlemesi) doğrultusunda, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen Küçük Sanatlar 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun geri çekilmesi ve yeni taslağın değerlendirilmesi önergesi acil koduyla İmar Komisyonu’na gönderildi.

Araç kiralama ihalesi ve yeni arazi aracı alımı

Belediyenin 32 adet şoförsüz araç kiralama hizmet alım işinin süresi yıl sonunda biteceğinden, 2027-2028 yıllarını kapsayacak yeni açık ihale önergesi Plan, Bütçe ve Hukuk komisyonlarına havale edildi.

Temizlik işlerinde binek araçların giremediği çetin ve engebeli arazi koşullarında kullanılmak üzere DMO'dan 1 adet Kaptıkaçtı (4x2) arazi aracı satın alınması önergesi acil koduyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Kent A.Ş.'ye ATM sermayesi

Belediyenin tasarrufundaki 42 adet ATM kabin yerinin, mahkemece belirlenecek değer üzerinden 10 yıllık intifa hakkının belediye iştiraki Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılması önergesi Plan, Bütçe ve Hukuk komisyonlarına gönderildi.

Gündemdeki diğer teknik maddelerden olan Norm Kadro değişiklik cetveli doğrudan oy birliğiyle kabul edilirken; Sosyal Hizmetler ile Fen İşleri müdürlüklerinin ödenek aktarım önergeleri acil koduyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmelik Taslağı ise Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

Toplantı, komisyonlardan gelen raporların oylanmasıyla devam etti.

Deprem dönüşüm sürelerinden ilçedeki doğalgaz altyapı taleplerine, imar planı itirazlarından kadın haklarına yönelik iş birliklerine kadar birçok önemli rapor meclis onayından geçti.

Deprem dönüşümünde ruhsat süresi 10 yıla çıkarıldı

İzmir genelinde 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile riskli binaların dönüşümünü kolaylaştıran tarihi bir karara imza atıldı. "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" uygulama esaslarında, yeni yapı ruhsatı işlemleri için daha önce tanımlanmış olan 5 yıllık sürenin, hak mağduriyetlerini önlemek amacıyla 10 yıla çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği raporu görüşüldü.

İmar, Hukuk ile Deprem, Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları tarafından hazırlanan ortak rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Üç mahalledeki doğalgaz talebine meclisten red

İnönü Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşların başvuruları üzerine; Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan 108 hektarlık alanda doğalgaz hattı imalatı yapılması talebi meclis gündemine geldi.

Söz konusu kentsel yenileme amaçlı imar planı revizyonunun mahkeme kararıyla iptal edildiği ve şu an uygulama imar planı bulunmayan sokaklarda İzmirGaz tarafından hat döşenmesi talebi masaya yatırıldı. İmar, Hukuk ile Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonları tarafından hazırlanan ve altyapı imalatlarının yapılmasının reddedilmesini öngören ortak rapor, mecliste oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

1. Etap İmar Planı itirazları reddedildi

Karşıyaka 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında yer alan "Ticaret - Konut Alanları" tanımının düzenlenmesine ilişkin askıya çıkan plan notlarına, askı süresi içinde vatandaşlar tarafından 4 adet matbu dilekçe ile itiraz edilmişti. İmar ve Hukuk Komisyonları tarafından incelenen ve söz konusu plan uygulama hükmüne yapılan itirazların reddedilmesini uygun gören ortak rapor, meclis genel kurulunda yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Kadın Dayanışma Derneği İle iş birliği protokolü

İlçede yaşayan kadınların toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak, kadın haklarını korumak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve şiddetle mücadele mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği arasında; kadınlara yönelik psikolojik, hukuki ve sosyal destek faaliyetleri ile ortak eğitim projeleri yürütülmesini içeren bir protokol hazırlanması kararlaştırıldı. Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor, Aile, Eğitim ve Sosyal İşler ile İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonlarının oy birliğiyle meclise sunduğu, Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal’a protokol imzalama yetkisi veren ortak rapor, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilerek resmiyet kazandı.