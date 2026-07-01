İzmir Karşıyaka, inşaat sektöründe eşine az rastlanır bir iddiayla çalkalanıyor. Bir müteahhitlik firması, aynı parsel üzerindeki konut projelerinde tek bir daireyi birden fazla kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yaptı. Ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaş, paralarını teslim ettikleri inşaatın kaba yapı halinde terk edilmesi üzerine soluğu adliyede aldı. Mağdurlar, organizedir bu iş diyerek Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Güven kazanıp paraları topladılar

Vurgunun arkasındaki sistem, tanıdık bir yöntemle işledi. Şüpheli firmanın, daha önce bölgede tamamladığı 10-15 konutluk projeleri birer "güven referansı" olarak kullandığı belirtiliyor. Bu güvene aldanan vatandaşlar, birikimlerini firmaya aktardı. Ancak teslim tarihleri geçmesine rağmen inşaatta çivi dahi çakılmadı. Durumdan şüphelenen hak sahipleri, tapu araştırması yapınca aynı dairenin başkalarına da satıldığını gördü. Büyük şok yaşadılar.

Terk edilmiş kaba inşaatın önünde toplanan aileler ve avukatları, yaptıkları ortak açıklamada sadece paralarının değil, çocuklarının geleceğinin de çalındığını dile getirdi.

"Ekonomik kriz bahane edilemez"

Mağdur ailelerin avukatlığını yürüten Mustafa Pasenli, adliye önünde yaptığı açıklamada olayın ticari bir uyuşmazlık olmadığını vurguladı. Pasenli, "Karşımızda basit bir müteahhitlik hatası ya da kriz bahanesi yok. Ortada organize bir suç yapısı var. Şüpheliler, geçmişteki projeleriyle güven mekanizması kurup vatandaşların birikimlerini hedef almış, mükerrer satışlar yapmışlardır. Şu an 10 müştekiyle süreci başlattık ama mağdur sayısı yüzlercedir. Soruşturma derhal genişletilmeli" dedi.

"Söz namustur dediler, telefonları bile açmadılar"

Yılların birikimini bu projeye kaptıran emekli Mehmet Ali Ceylan, oyalama taktiğiyle karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Ceylan, "2021’de 400 bin liraya anlaştık, yarısını peşin verdim. Sürekli 'ay başı, yılbaşı' diyerek oyaladılar. Meğer daireyi başkalarına da satmışlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Oğlunu evlendirmek için birikimini firmaya kaptıran Cengiz Kara ise elindeki senetleri ve yazışmaları işaret etti. Kara, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle özetledi: "15 ayda teslim dediler, üzerinden yıllar geçti. Firmayı 100 kere aradıysam 10'unda açtılar. Yüz yüze geldiğimizde 'Söz bizim namusumuzdur' dediler ama hiçbir sözün arkasında durmadılar. Evimi ya da güncel bedelini istiyorum."

"Parayı bastırana tapu verdiler"

Damadı için ev almak isterken tuzağa düşen Süleyman Balakçı da inşaat sektöründeki bu usulsüzlüğü doğruladı. Balakçı, "Burada bir daireyi adeta 10 kişiye satmışlar. Son aşamada kim daha çok para bastırdıysa tapuyu o kapıyor, ötekiler açıkta kalıyor. Durumu yoksa gelsin bizimle uzlaşsın" çağrısında bulundu.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Ekipler şimdi, haklarında kaçma şüphesi bulunan firma yetkililerinin peşinde.

