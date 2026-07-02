Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2026-2027 sezonuna hazırlanan Aliağa Petkimspor, transfere hızlı başladı. Başantrenör Orhun Ene ile yoluna devam eden İzmir temsilcisi, bu sezon Avrupa’da mücadele etmeyecek. İki yıl üst üste FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Kuzeyin Rüzgarları, son anda ligde kalma başarını gösterdi. Bütçe ve kadro yapılanmasında değişikliğe giden İzmir ekibi, iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. Petkimspor, son olarak Reyer Venezia takımında oynayan Chris Horton ile anlaştı.

“Uzun forvet pota altında etkili”

Aliağa Petkimspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldin Chris Horton! Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi’nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup’ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun Chris Horton, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadelerine yer verdi. Başarılı sporcu bu sezon Reyer Venezia ekibiyle 8,1 sayı, 5,7 ribaund, 1,1 asistle mücadele etti. 2.03 metre boyundaki oyuncunun atletizmi ve hızı dikkat çekiyor. Uzun kollarıyla rakiplerine korku salan Chris Horton’un bu sezonki performansı merak ediliyor. Aliağa Petkimspor’un genel menajeri Levent Türknas, “Chris Horton’a hoş geldin diyorum. Yeni sezonda takımımıza önemli katkı sağlayacak. 2026-2027 sezonunun Aliağa Petkimpor adına sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum” dedi.