Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka’da yeni sezon öncesi belirsizlik sürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi henüz kadro yapılanmasında bir adım atmazken, kulüp içerisinde Ahmet Kandemir gündemi de kendine yer bulmaya devam ediyor. Tecrübeli başantrenör Ahmet Kandemir, geçtiğimiz günlerde sessizliğini Son Mühür'e bozmuştu. Kandemir'in Son Mühür'e yapmış olduğu açıklamalar spor kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, bugün Karşıyaka Basketbol'dan resmi bir açıklama geldi.

"Temas kurulmadığı yönündeki değerlendirmeler gerçeği tam olarak yansıtmıyor!"

Karşıyaka Basketbol'un resmi hesapları aracılığıyla yapılan açıklamada, "Son günlerde Sayın Ahmet Kandemir'in basına yaptığı açıklamalar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle, Sayın Ahmet Kandemir'e geçtiğimiz sezon takımımızın ligde kalmasına sunduğu katkı ve verdiği emek için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyunda oluşan algının aksine, Sayın Ahmet Kandemir ile sezonun tamamlanmasının ardından kulübümüzde bir araya gelinmiş, kendisi Karşıyaka'ya davet edilerek yeni sezon planlaması ve kulübümüzün geleceğine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Dolayısıyla kendisiyle hiçbir temas kurulmadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtmek isteriz.

Sayın Kandemir'in açıklamalarında yer verdiği ligde kalma primi ve diğer mali alacaklara ilişkin taahhütler, mevcut yönetimimizin göreve başlamasından önceki dönemde alınmış kararlar ve yapılan sözleşmeler kapsamındadır. Mevcut yönetim olarak söz konusu taahhütlerin tarafı olmamamıza rağmen, kulübümüzün itibarını korumak ve geçmişten gelen yükümlülüklerin çözüme kavuşmasını sağlamak adına iyi niyetle ve imkânlarımız ölçüsünde gerekli girişimleri sürdürmekteyiz.

Ancak göreve geldiğimiz günden bu yana en önemli önceliğimiz, aylardır büyük fedakârlıkla görev yapan kulüp personelimizin sürdürülebilir mali yapısının yeniden tesis edilmesidir. Tüm ödemeler bu öncelikler ve kulübümüzün mevcut mali imkanları doğrultusunda planlanmaktadır.

Karşıyaka Spor Kulübü, geçmişe değil geleceğe odaklanarak yeni sezon hazırlıklarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu süreçte tüm camiamızdan sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze destek vermelerini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

