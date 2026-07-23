Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan tartışmalar etkisini göstermeye devam ederken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleriyle birlikte partisinden ve üstlendikleri tüm görevlerden istifa ettiklerini açıkladı.

İlçe başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen açıklama, çok sayıda partili ve vatandaşın katılımıyla düzenlenirken, alanda zaman zaman sloganlar da etkisini gösterdi.

Bankın üzerine çıktı!

Levent Güçlü, açıklamasını CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasının önünde yer alan bir bankın üzerine çıkarak gerçekleştirdi. Güçlü, son dönemde parti içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, yargı kararının ardından oluşan yönetim anlayışını kabul etmediklerini ifade etti.

"Butlan yönetimini tanımıyoruz"

Açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ve parti içerisindeki son gelişmelere yönelik eleştirilerini paylaşan Güçlü, haklarında başlatılan disiplin sürecine de tepkisini dile getirdi.

CHP'nin son seçimlerde önemli bir oy oranı aldığını ifade eden Güçlü, meşruiyetin makamdan değil, örgütün iradesi ve halkın desteğinden doğduğunu belirtti.

Güçlü, "Hakkımızda verilen ihraç kararını ve mutlak butlan yönetimini tanımıyoruz. Bizim için esas olan örgütün iradesi, üyelerin vicdanı ve halkın güvenidir." dedi.

"Yeni bir başlangıç"

İstifa kararının herhangi bir makam ya da unvan arayışından doğmadığını ifade eden Güçlü, Cumhuriyet, demokrasi, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim anlayışını desteklediklerinin altını çizen Güçlü, kurulacağı açıklanan yeni siyasi oluşumun içerisinde yer alacaklarını ifade etti.

Yeni parti binasına yürüdüler!

Basın açıklamasının ardından partililere hitap eden Levent Güçlü, "Yürüyelim arkadaşlar" çağrısını gerçekleştirdi.

Bunun üzerine açıklamaya katılım sağlayan kalabalık, Özgür Özel'in liderliğinde kurulacağı belirtilen yeni partinin Karşıyaka İlçe Başkanlığı olarak düşünülen adrese yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş süresince destek sloganları atılırken, grup olaysız şekilde programı noktaladı.

"Demokrasiyle taçlandıracağız"

Güçlü, "Bizim mücadelemiz; Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracak, adaleti yeniden ayağa kaldıracak ve bu ülkeye yeniden umut olacak bir Türkiye mücadelesidir." dedi.