Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Karşıyaka ve Bayraklı belediye başkanları ile birlikte Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ı makamında ziyarette bulundu. Kurumlar arası iş birliğini artırmayı hedefleyen buluşmada, bölgeyi ilgilendiren önemli başlıklar masaya yatırıldı.

"Kuzey Aksı Doğal Yaşam Alanı" projesi!

Gündemde, üç belediyenin ortak çalışmasıyla hayata geçirilmesi hedeflenen "Kuzey Aksı Doğal Yaşam Alanı" projesi de kendine yer buldu. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını devam ettirebilmelerine katkı sunması amaçlanan proje hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Koordinasyon değerlendirildi!

Toplantıda yaz mevsimiyle birlikte yükselişte olan orman yangınları da gündemde kendine yer buldu. Yangınlarla mücadelede gerçekleştirilen çalışmalar, kurumlar arasındaki koordinasyon ve alınabilecek ilave önlemler hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Başkan Yıldız'dan teşekkür!

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'a ev sahipliği ve iş birliğine verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

