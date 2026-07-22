Adaylar üniversite tercihlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yedisi lisans, dokuzu ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci alacağını duyurdu. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, havacılık ve otomasyon odaklı bu programlar, yükseköğretim sistemini doğrudan istihdamla ilişkili beceri temelli bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

BU YIL İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI HANGİLERİ?

YÖK'ün dönüşüm hamlesi kapsamında bu yıl ilk defa öğrenci alacak 7 lisans programı duyuruldu. Tercih kılavuzunda yer alan yeni lisans bölümleri şöyle:

Tarih ve Yapay Zekâ

Felsefe ve Yapay Zekâ

İşletme ve Yapay Zekâ

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi

İLK KEZ ÖĞRENCİ KABUL EDECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI NELERDİR?

Üniversitelerde bu yıl ilk kez öğrenci yetiştirecek 9 ön lisans programı ilan edildi. Dijitalleşme ve teknik alanlarda uzman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ön lisans bölümleri şunlar:

Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği Kimseye çaktırmadan kazanıyorlar: Bu 5 burç her zaman bir adım önde İçeriği Görüntüle

Mobil Güvenlik Teknolojileri

Dijital Oyun Teknolojileri

İlaç Üretim Teknolojisi

Laboratuvar Hayvanları

Balıkçılık Teknolojisi

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

GELECEĞİN MESLEKLERİ HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni açılan programlar; savunma sanayisi, havacılık, yazılım ve veri teknolojileri gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerin üretim süreçlerini doğrudan deneyimlemesine imkan sağlayan alanlar arasında yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü, elektronik ve otomasyon ile iklimlendirme ve soğutma teknolojisi bulunuyor. Bu adımlarla Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesine katkı sunulması planlanıyor.