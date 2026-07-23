İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'de bulunan CHP'li İzmit Belediyesine yönelik bir soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de yer aldığı toplam 21 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkında tutuklama kararı isteniyor. Gözaltı ve mahkeme süreci, belediyenin meclis aritmetiğini ve partilerin mevcut sandalye sayılarını yeniden tartışmaya açtı.

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNDE HANGİ PARTİLER VAR?

Mevcut tabloya göre İzmit Belediye Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları bulunuyor.

İZMİT BELEDİYESİ CHP MECLİS ÜYELERİ KİMLER?

Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunda görev yapan isimler şunlar:

Muhammet Ertürk

Vildan Bacıoğlu Taşkan

Cengiz Özcan

Gamze Yılmaz Doğan

Mehmet Nazım Gençtürk

Mehmet Ümit Küçükkaya

Hamit İlker Ulusoy

Orhan Dönmez

Nilgün İrteni

Yaşar Kardaş

Serdar Atasever

Celal Hülür

Lütfü Obuz

Barbaros Akkuş

Erdal Şahin

Neslihan Çakır

Mehmet Baştürk

Ercan Balseçen

Ayşe Fatmagül Terzi

Cemal Dolanbey

Özcan Özer

Turgut Kocacık

İZMİT BELEDİYESİ AK PARTİ VE MHP MECLİS ÜYELERİ KİMLER?

Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubunu temsil eden üyeler şöyle sıralanıyor:

Burhan Saroğlu

Aysel Demirtaş

Ayhan Gökmen

Önder Karakaş

Erol Çalışkan

Osman Nuri Erturan

Aykut Bozkurt

Hayrettin Ünlü

Köksal Gümüş

Yusuf Taşer

İpar Katre

Çetin Çomaklı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sıralarında ise üç üye yer alıyor:

Turgay Köseoğlu

Fatih Galyan

Okan Karagöz