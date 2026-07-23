İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli'de bulunan CHP'li İzmit Belediyesine yönelik bir soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de yer aldığı toplam 21 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler hakkında tutuklama kararı isteniyor. Gözaltı ve mahkeme süreci, belediyenin meclis aritmetiğini ve partilerin mevcut sandalye sayılarını yeniden tartışmaya açtı.
İZMİT BELEDİYE MECLİSİNDE HANGİ PARTİLER VAR?
Mevcut tabloya göre İzmit Belediye Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları bulunuyor.
İZMİT BELEDİYESİ CHP MECLİS ÜYELERİ KİMLER?
Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunda görev yapan isimler şunlar:
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Muhammet Ertürk
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Vildan Bacıoğlu Taşkan
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Cengiz Özcan
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Gamze Yılmaz Doğan
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Mehmet Nazım Gençtürk
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Mehmet Ümit Küçükkaya
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Hamit İlker Ulusoy
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Orhan Dönmez
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Nilgün İrteni
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Yaşar Kardaş
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Serdar Atasever
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Celal Hülür
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Lütfü Obuz
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Barbaros Akkuş
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Erdal Şahin
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Neslihan Çakır
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Mehmet Baştürk
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Ercan Balseçen
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Ayşe Fatmagül Terzi
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Cemal Dolanbey
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Özcan Özer
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Turgut Kocacık
İZMİT BELEDİYESİ AK PARTİ VE MHP MECLİS ÜYELERİ KİMLER?
Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubunu temsil eden üyeler şöyle sıralanıyor:
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Burhan Saroğlu
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Aysel Demirtaş
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Ayhan Gökmen
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Önder Karakaş
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Erol Çalışkan
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Osman Nuri Erturan
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Aykut Bozkurt
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Hayrettin Ünlü
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Köksal Gümüş
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Yusuf Taşer
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İpar Katre
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Çetin Çomaklı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sıralarında ise üç üye yer alıyor:
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Turgay Köseoğlu
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Fatih Galyan
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Okan Karagöz