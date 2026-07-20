Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka’da yeni sezon öncesi belirsizlik devam ediyor. Süper Lig takımları kadrolarını oluştururken yeşil-kırmızılılardaki sessizlik taraftarlarda ve basketbolseverlerde endişe yaratıyor. İzmir temsilcisi henüz kadro yapılanmasında bir adım atmadı. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Kaf-Kaf’ın yeni yol haritası merak ediliyor.

“Ahmet Kandemir, Son Mühür’e konuştu”

Takımın başantrenörü Ahmet Kandemir, son dönemde hakkında çıkan haberleri yalanladı ve Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Türk basketbolunun Karşıyaka’ya ihtiyacı olduğunu belirten tecrübeli başantrenör Ahmet Kandemir, İzmir temsilcisinin son iki sezondur yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamaması için hemen aksiyon alınması gerektiğini vurguladı.

“Türk basketbolunun Karşıyaka’ya ihtiyacı var”

Türk basketbolunda yeşil-kırmızılıların önemli bir yeri olduğunu, sezon bittiğinde yönetime son iki sezondur yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen başantrenör Ahmet Kandemir, “Karşıyaka’nın Türk basketbolunda çok önemli bir yeri var… Kazandığı şampiyonluklar, oynadığı finaller ile basketbolumuzda tarihi başarılara imza attı. Karşıyaka, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla şampiyon olan iki takımdan biridir. Eczacıbaşı ve Karşıyaka bu yüzden Türk basketbolunda tarihe geçmiştir. Konjonktür değiştiği için artık yabancı oyuncu sayısı arttı. Sezon bittiği zaman yönetime şunu söyledim; son iki sezondur yaptığı hatalardan ders alarak bu durumdan kurtulması gerektiğini ilettim” diye konuştu.

“Karşıyaka camiası basketbolu yaşatmalı”

İzmir temsilcisinin hiçbir hamlede bulunmamasının ciddi sıkıntılar yaratabileceğini, Karşıyaka camiasının önde gelen isimlerinin basketbolu ayakta tutmak için her türlü desteği vermesi gerektiğini belirten Ahmet Kandemir, “Başkan Yiğit Tusder ile görüştüğümde fikir alışverişinde bulunarak kendi görüşlerimi ve düşüncelerimi aktardım. Karşıyaka’nın geleceğine dair tavsiyelerimi aktardım. Ben olurum veya başka bir antrenör olur kadronun kurulması için harekete geçilmesini söyledim. Benim hakkımda çıkan haberler doğru değil… Bu hafta beklediğime dair haberler yapıldı böyle bir durum yok. Netice olarak Süper Lig’de bütün takımlar kadrolarını oluşturdu. Takımların çoğu transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirirken Karşıyaka’nın hiçbir hamle yapmaması İzmir temsilcisine sıkıntılı dönemler yaşatabilir. Bu durum Kaf-Kaf için pahalıya patlayabilir. Karşıyaka camiasının ve önde gelen isimlerinin basketbolu yaşatmaları için her türlü desteği vermeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Kaf-Kaf hemen aksiyon almalı”

Karşıyaka’nın hemen aksiyon alarak harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli başantrenör Kandemir,”Bir an önce Karşıyaka’nın harekete geçmesi gerekiyor. Süreç içerisinde çok geç kalındığını düşünüyorum. Kaf-Kaf’ın hemen aksiyon alarak kadroyu oluşturması lazım. 2026-2027 sezonunda daha büyük sıkıntılarla boğuşmaması için kadroyu oluşturup yoluna devam etmeli. Bir basketbol adamı olarak ben veya başka biri olur fark etmez takımın ivedilikle eyleme geçmesi çok önemli… Son iki sezondur yeşil-kırmızılıların yaşadığı sorun bu sezon daha fazla olabilir. Süper Lig’e yeni çıkan takımlara baktığımızda çok ciddi ve bütçeli takımlar olduğunu gözlemliyoruz. Takımların çoğu kadrolarını kurdu. Oyuncu havuzu daraldığı için büyük sıkıntılar olabilir” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlar en iyisini hak ediyor”

Karşıyaka taraftarlarının verdiği destek ve mücadelesinin çok değerli olduğunu belirten Ahmet Kandemir, “Türk basketbolunun Karşıyaka’ya ihtiyacı var. Salonların dolduğu, taraftarların her maçta takımını desteklediği bir ortamda bir basketbol kültürünün olduğunu görüyoruz. İzmir’in köklü ilçelerinden biri olan Karşıyaka’nın yılladır verdiği mücadele ve emek çok önemli. Taraftarların daha iyi bir takımı hak ettiğini düşünüyorum. Maddi zorlulukları var. Eskiden sabit bir sponsoru varken daha iyi durumdaydı. Yönetim dengesini kaybetmiş olabilir ama bulunduğu duruma adapte olarak yapabileceğinin en iyisini yapması gerekiyor” dedi.

“Karşıyaka’nın yol haritası belirlenmeli”

Süper Lig’de tüm takımların kadrolarını oluşturduğunu, İzmir temsilcisinin bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Kandemir, “Karşıyaka taraftarı büyük bir itici güç… Son iki senedir böyle bir zor durumda taraftar olmadan Karşıyaka işin içinden çıkamazdı. Yönetimin bir şekilde yıllardır rekabet içerisinde yer alan takımı tekrardan ortama dahil etmesi gerekiyor. Şuan harekete geçmeyen iki takımdan biri olduğu için eyleme geçilmesi lazım… Oyuncu piyasasında artık söylenen rakamlara baktığımızda transfer döneminin zor geçeceği gözlemleniyor. Çok yüksek rakamlar olduğu için Karşıyaka’nın genç oyuncularıyla veya başka takımlardaki genç oyuncularla devam edebilir. Bunların dışında hemen acil bir şekilde aksiyon alınmalı” diye sözlerini sonlandırdı.