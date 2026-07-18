Son Mühür / Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı’nda katılım seferberliği devam ediyor. MHP İzmir İl Başkanlığı, sürdürdüğü ilçe kongrelerinin yanı sıra ardı ardına yaptığı yeni üye katılım törenleriyle gücüne güç katıyor. Geçtiğimiz günlerde Mardinliler Federasyonu üyelerinin kitleler halinde partiye katılmasının ardından bu kez de Diyarbakırlı yüzlerce kişi, MHP’ye üye oldu. Torbalı’da düzenlenen üye katılım töreniyle 350 kişi MHP rozeti taktı. Katılım toplantısında, 7’den 70’e pek çok kişi MHP’ye katıldı.

“MHP bu milletin, memleketin partisidir”

Katılım töreninde, “Bir devleti güçlü kılan milletinin birbirine duyduğu güven kardeşlik ve ortak geleceğe olan inancıdır” mesajı veren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Milliyetçi Hareket Partisi işte bu inancın partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin, bu memleketin partisidir” mesajı verdi.

“Hiç kimse bizim aramıza giremeyecek”

“Bugün burada yalnızca bir rozet takma Töreni gerçekleştirmeyeceğiz. Burada aynı bayrağın gölgesinde aynı ezanın sesinde aynı vatan toprağında kader birliği yapmış insanların gönüllerini birleştireceğiz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren İl Başkanı Şahin, “Bugün Diyarbakır’dan Şanlıurfa’dan Mardin’den Muş’tan gelerek Torbalı’yı yurt edinmiş kardeşlerimiz de büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Biz insanları doğduğu şehre göre, konuştuğu dile ve inancına göre ayırmayız. Dili, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun, Ay-yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan şeref duyuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi devleti biliyorsa bizim öz kardeşimiz, başımızın tacıdır. Bizim kardeşliğimiz nüfus cüzdanlarına yazılan şehir isimlerinden çok daha büyüktür. Biz bin yıldır aynı sofraya oturmuş, aynı kıbleye yönelmiş, aynı acıları, yaşamış aynı zaferlere sevinmiş, büyük bir milletiz. Hiç kimse bizim aramıza giremeyecektir” dedi.

“Terörsüz Türkiye emperyalist senaryoları bozma iradesidir”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye Hedefi’nin önemine de değinen İl Başkanı Şahin, devletlerin gücünün silahlarıyla ve ekonomisiyle ölçülemeyeceğini, önemli olanın insanların birbirine duyduğu derin bağlılık, sevgi ve kardeşlik olduğunu da sözlerine ekledi. Şahin, “Küresel emperyalistler öyle kirli bir düzen kurmuşlar ki kendilerine zarar gelmeden Müslüman’ı Müslüman’a kırdırıyorlar. Silahı onlar satıyor, sınırları onlar çiziyor, fitneyi onlar çıkarıyor, bedelini ise bizim coğrafyamız ödüyor, Arap ile Acemi, Türk ile Kürdü, Sünni ile Alevi’yi karşı karşıya getirerek bölgemizi parçalıyor, zayıflatıyor ve kaynaklarımızı sömürüyorlar. İşte Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi bu sebeple yalnızca bir güvenlik politikası değildir. Terörsüz Türkiye emperyalist senaryoları bozma iradesidir. Terörsüz Türkiye Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmak isteyenlere karşı kurulmuş bir kardeşlik cephesidir. Biz terörsüz Türkiye derken aynı zamanda terörsüz bir bölgeyi de hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Doğru yoldayız! Güçleniyor ve kazanıyoruz"

Son olarak, “Hiç kimse bizim aramıza giremeyecektir! Hiç kimse Diyarbakırlı ile İzmirliyi, Mardinli ile Torbalılı’yı birbirinden koparmayacaktır. Hiç kimse Şanlıurfalı ile Yozgatlıyı Çermikli ile Siverekli’yi birbirine düşman edemeyecektir" sözleriyle seslenen İl Başkanı Şahin, "Çünkü bizim kardeşliğimizi siyaset kurmadı. Bizim kardeşliğimizi tarih kurdu, inancımız kurdu, ortak acılarımız ve ortak mücadelemiz kurdu” diyerek millet olma şuuruna da vurgu yapan İl Başkanı Şahin, “Biz emperyalizmin ve siyonizmin karşısında kaybeden olmayacağız. Biz doğru yoldayız. Biz güçleniyor ve kazanıyoruz. Bugün burada ortaya koyduğunuz birlik ruhu ve şuuru geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazinedir. Lütfen kardeşliğimize sahip çıkınız. Kedimi size emanet ediyor, sizleri de Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.