CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’de de etkisini göstermeye devam ediyor. CHP İzmir İl Yönetimi'nin dün almış olduğu karar neticesinde, 6 ilçe başkanı disipline sevk edilmişti. İl Yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, altı ilçe başkanının arasında CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa da vardı.

Karabağlar ilçe yönetimi kişi ile birlikte Volkan Gürboğa istifa etti.

"Siyaseti birkaç kişinin iradesine mahkum eden anlayışın karşısındayız."

İlçe başkanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren ve istifa kararını duyuran Gürboğa, "Ben bu mücadeleye bir makam için başlamadım. Bir koltuk uğruna da siyaset yapmadım. 13 yaşında, bu ülkenin geleceğine inanarak çıktığım bu yolda yıllarca hiçbir karşılık beklemeden emek verdim. Afiş astım, bildiri dağıttım, seçim bürolarında sabahladım, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele ettim. Üstlendiğim her görev benim için bir makam değil, bir sorumluluktu. Bugün ise geldiğimiz noktada; farklı düşünmenin suç, eleştirmenin ihanet, demokrasi talep etmenin disiplin gerekçesi sayıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız.

Bizi susturabileceklerini sandılar. Yanıldılar. Görevler alınabilir. Unvanlar sökülebilir. Disiplin dosyaları hazırlanabilir. Ama inanç, mücadele ve irade hiçbir kararla teslim alınamaz. Siyaseti birkaç kişinin iradesine mahkûm eden anlayışın karşısındayız. Çünkü demokrasi, yalnızca konuşurken savunulacak bir kavram değildir. Gerçek demokrasi; farklı düşünenlerin de var olabildiği yerde yaşar. Bugün bize yöneltilen yaptırımların nedeni yanlış yapmak değil, yanlışlara sessiz kalmamamızdır. Biz susmayı tercih etmedik. Bedel ödemeyi tercih ettik. Bu nedenle birlikte yol yürüdüğümüz yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız ortak değerlendirme sonucunda, görevlerimizden ve parti üyeliğimizden istifa ediyoruz.

Bu bir geri çekiliş değildir. Bu, yeni bir yürüyüşün başlangıcıdır. Türkiye’nin artık eski siyaset anlayışına değil, halkın sesini gerçekten temsil edecek yeni ve güçlü bir demokratik harekete ihtiyacı vardır. Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde kurulacağını açıkladığı yeni siyasi hareketin, milyonlarca insanın değişim ve umut beklentisinin adresi olacağına inanıyoruz. Biz de bu büyük yürüyüşte yer alacağız. Çünkü artık mesele bir parti meselesi değil, Türkiye’nin geleceği meselesidir. Mesele koltuk değil, memlekettir. Mesele makam değil, millettir. Mesele biat değil, onurlu mücadeledir.

Hiç kimse kendisini milyonların iradesinin üzerinde göremez. Hiç kimse eleştiriyi ihraç ederek fikirleri yok edemez. Hiç kimse korku iklimi oluşturarak değişimin önüne geçemez. Bugün bir sayfa kapanıyor. Ama çok daha güçlü bir sayfa açılıyor. Biz susmayacağız. Biz geri adım atmayacağız. Biz dün olduğu gibi bugün de halkın yanında, demokrasinin yanında ve değişimin yanında olacağız. Çünkü fikirler yasaklanamaz. Vicdanlar teslim alınamaz. Ve değişimin önüne hiçbir güç geçemez. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.