Son Mühür- Türkiye'nin konuştuğu nikah memuru Melek Bursalı, yargı mücadelesinden zaferle ayrılmayı başardı.

Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16 Temmuz tarih ve 2024/591 esas ve 2026/435 kararına göre göre Melek Bursalı hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesine yönelik beraat kararına istinaf aşamasında itiraz yapılmadığı gerekçesiyle kararın kesinleştiği ortaya çıktı.



Ne olmuştu?



Karşıyaka Nikah Dairesi'nde Mayıs 2024'de gerçekleştirilen bir nikah töreni öncesi sahneye çıkan kişilerin okuduğu duayı engellediği gerekçesiyle nikah memuru Melek Bursalı önce iktidara yakın kalemler tarafından tepki yağmuruna tutulmuş ardından da 3 yıla kadar hapis istemiyle yargı önüne çıkmıştı.



Avukat Cihan Türsen duyurdu...



Melek Bursalı'nın hukuk mücadelesine avukatı olarak destek veren Cihan Türsen,

''Mayıs 2024 de, Karşıyaka Belediyesi Nikah Salonunda, nikah memuru, nikah öncesi /eş zamanlı nikah masasında ayet/dua okuyan kişilere, resmi nikahta, resmi dairede hukuka uygun olmadığı, bu vecibelerini nikahtan sonra yapabilecekleri uyarısında bulunmuştu. Yasaları tam olarak uygulayan memur, odasında tehdit edilmiş, AKP, yandaş medya ve yazarlarca saldırılarak, linç edilmek istenmiş, hedef gösterilmişti'' hatırlatmasında bulundu.



Bu kararla büyük bir haksızlık önlendi...



Bursalı hakkındaki soruşturma ve sonrasında açılan davaya dikkat çeken Türsen,

''Ne yazıktır ki, alel acele; savcılıkça cebir, şiddetle, inanç özgürlüğünü engelleme suçlaması ile 3 yıla kadar cezalandırılması istemiyle, ceza davası açılan, müfettişlerce, devlet memurluğundan çıkartılması istenen memur hakkında, Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık memurun yaptıklarının yasaya uygun olduğu yönünde beraat kararı verdi, karar kesinleşti.

Bu karar memura yapılan büyük haksızlığı önlediği gibi, cemaat, tarikatlar vb. laikliğe aykırı gösterilerin de önünü kapatan Türkiye’ye emsal çok önemli hukuki ve laik bir karar oldu'' mesajı verdi.