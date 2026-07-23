Özgür Özel'in veda açıklaması sonrası CHP'de başlayan ayrılık rüzgarı kesintisiz sürüyor. Partideki hareketlilik devam ederken vatandaşların yoğun istifa işlemleri için e-Devlet kapısına yönelmesi sistemi kilitledi. Karşılaşılan yoğunluk sebebiyle e-Devlet altyapısı kullanıcılara hata uyarısı verdi. Sürecin en çok konuşulan ismi ise partisinden ayrılan deneyimli siyasetçi Yılmaz Büyükerşen oldu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

İstifasını kamuoyuyla paylaşan Yılmaz Büyükerşen, partinin mevcut kadrolarını yetersiz bulduğunu belirtti. Ayrılık gerekçesini sert ifadelerle dile getiren Büyükerşen, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek"

CHP'DE BAŞKA KİMLER İSTİFA ETTİ?

Yılmaz Büyükerşen'in kararından önce de partide peş peşe kopuşlar yaşandı. Özgür Özel'in veda açıklaması sonrası CHP'den ayrılan isimler arasında Onur Akın, Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz yer aldı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Türk siyasetinin ve yerel yönetimlerin bilinen isimlerinden Yılmaz Büyükerşen, uzun bir dönem Eskişehir'i yönetti. 1999 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Büyükerşen, bu makamda çeyrek asır boyunca hizmet verdi. 2024 yılına kadar kesintisiz biçimde büyükşehir belediye başkanlığı unvanını taşıyan deneyimli siyasetçi, aldığı son kararla Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdı.