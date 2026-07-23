Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka ekibinin yeni sezon öncesi hazırlıkları devam ederken geçen sezon son 7 maçta aldığı 5 galibiyetle ligde tutan ve sözleşmesi biten başantrenör Ahmet Kandemir yönetime sitem etti. Kandemir yönetimden bir teşekkür ve sözleşmesindeki ligde kalma primini alamadığını ifade etti.

Markovic iddiaları gündemde

Karşıyaka Basketbol kulübü yeni başantrenörlüğü için Karşıyaka’nın eski çalıştırıcılarından biri olan Nenad Markovic’in ismi sosyal medyada konuşulurken Kandemir bu konu hakkında hiçbir şekilde iletişime geçilmediğini aktardı.

“Beni arayan olmadı”

Taraftarların görevde kalması yönünde destek verdiğini söyleyen Kandemir,

“Benimle görüşülüyor gibi yanlış bir algı oluşturuluyor ancak yeni yönetimle yeni sezonla ilgili hiç görüşmemiz olmadı. Yalnız geçen ay bir kez geçen sezonla ilgili konuştuk ama sonra beni hiç arayan olmadı.

Yönetimin kararıdır tabi saygı duyuyorum ancak geçen sezon çok zor durumda göreve gelip Karşıyaka’nın ligde kalmasına katkı yapan bir antrenöre en azından görüşüp teşekkür etmelerini beklerdim. Geçen sene çok az bir ücretle, ligde kalma primiyle göreve geldim. Takıma ekstra primler açıklandı ama sözleşmede yazan ligde kalma primimi bile alamadım.

Alacaklarımla ilgili hiç arayan olmadı. Benimle devam etmek istememeleri kendi tercihleri, takım kurmak için zaten geç kalındı arayışa başlamaları da doğal ama bir daha aynı durumda beni ararlarsa bulamazlar” ifadelerini kullandı.