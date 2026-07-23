SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı, Ankara’daki Bekir Bozdağ Personel Eğitim Merkezi’nde devam ediyor. Eğitimlerle, ALO Adalet bünyesinde görev alacak personelin yeni çalışma sistemine hazırlanması ve vatandaşlardan gelecek taleplerin en doğru şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimin Temel Hedefleri

Personelin görev alanına ilişkin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi. vatandaşların adalet hizmetlerine dair başvuru ve bilgi taleplerinin daha düzenli, hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması. hizmet süreçlerinin daha verimli ve aksamadan yürütülmesinin sağlanması için eğitimler sürüyor.

Görev Başlangıcı Eğitim Sonrası Yapılacak

Eğitim programının tamamlanmasının ardından personelin ALO Adalet hattı bünyesinde resmen görevine başlaması planlanıyor. Öte yandan, eğitim programının tam süresi, katılan personel sayısı ve ALO Adalet hattının hizmete gireceği net tarihe ilişkin detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Hizmet Kalitesi Yükseltilecek

Bakanlık bünyesinde sürdürülen bu ve benzeri hizmet içi eğitim hamleleriyle, sadece hatta yanıt veren personelin değil, tüm adalet teşkilatının mesleki standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. ALO Adalet uygulaması sayesinde adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması, vatandaşın doğru adli mercie en kısa yoldan yönlendirilmesi ve bürokratik gecikmelerin önüne geçilmesi öngörülüyor.