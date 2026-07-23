Osman Günden / Son Mühür - Nitelikli yapılaşma, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine dair merak ettikleri soruları yanıtlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Ayşem Özzambak, belediyenin İmar ve Şehircilik ile Etüt Proje müdürleri ve teknik personeli, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Ulaş Bağcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Dairesi’nde görevli Sosyal Uzman Dr. Ali Kıncal ile meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süreç tüm detaylarıyla ele alındı

Toplantı kapsamında Karşıyaka Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İsmail Pöge, kentsel dönüşüm çalışmaları ve kurumsal işleyiş hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Riskli yapı kavramı, riskli yapı tespiti, karot testleri, veri toplama süreçleri, başvuru mercileri ve başvuru yöntemleri ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde katılımcıları bilgilendirdi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Ulaş Bağcı, kentsel dönüşümün teknik boyutlarına değinerek güvenli yapılaşmanın önemi ve dönüşümün neden hayati bir gereklilik olduğu üzerine açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Dairesi’nde görevli Sosyal Uzman Dr. Ali Kıncal ise kentsel dönüşümün ekonomik boyutu ile finansman imkanlarını ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Kıncal, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’ni anlatarak Bakanlık ve Dünya Bankası kaynaklı kredi desteği, maddi yardımlar, başvuru kriterleri, onay süreçleri, mevzuat ve denetim mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"İzmir’in bir deprem kenti olduğu gerçeğinden hareketle Karşıyakamızı dirençli bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Depreme dayanıklı, güvenli ve modern bir Karşıyaka için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizin yapı stoğunu yenilerken vatandaşlarımızın bu sürecin her aşamasında doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları da düzenliyoruz. Bilgisiyle katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Karşıyakamızı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."