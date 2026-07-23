Son Mühür - Haftalardır sıcaklık rekorlarının kırıldığı İzmir'de beklenen serin hava bugün şehre giriş yapıyor. Hava sıcaklığının 4-5 derece düşmesi beklenirken, yağışın bugün değiş yarın ve hafta sonu etkili olması bekleniyor.

İzmir'de sıcaklıklarda sert düşüş

İzmir, günlerdir beklenen serin havanın etkisine girerken kent genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede 4-5 derece düşerek bugün 34-35 derece seviyelerinde seyredecek. Gün boyunca yağış beklenmeyen kentte bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Serinleyen hava İzmirlilere rahat bir nefes aldırırken, günün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ancak meteorolojik tahminlere göre bu kuru hava kısa sürecek ve yağışlı hava dalgası yarından itibaren kent genelinde yüzünü gösterecek. Yağışların yarın ve hafta sonu etkili olması bekleniyor.

İzmir ilçelerinde hava koşulu 23 Temmuz 2026

Aliağa: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Balçova: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Bergama: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak. Bornova: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Buca: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Çeşme: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Çiğli: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Dikili: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Foça: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Gaziemir: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Güzelbahçe: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Karabağlar: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Karaburun: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Karşıyaka: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. İzmir'de minibüslerde yeni dönem! 30 ilçede devrede... İçeriği Görüntüle Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Kınık: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak. Menderes: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Menemen: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Narlıdere: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Seferihisar: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Selçuk: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Tire: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak. Urla: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.