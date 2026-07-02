İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, polisin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede çözüme kavuştu.

Olay anı anbean yansıdı

Olay, 30 Haziran tarihinde Goncalar Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinin önünde duran motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Hırsızlık anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, motosikleti alıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Ekiplerin titiz çalışması sonuç verdi

Motosiklet sahibinin durumu bildirmesinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu kısa sürede tespit etti. Yapılan sıkı takip ve saha çalışmaları sonucunda, olaydan yalnızca 4 saat sonra M.K., çaldığı motosikletle birlikte ekipler tarafından yakalandı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen M.K., ifadesinin alınması için hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe ve kanıtlar doğrultusunda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. M.K., cezaevine gönderilirken, çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.