Dünya futbolunun en büyük sahnesinde eleme turları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Son 32 turunda alınan sürpriz sonuçlar ve kıran kırana geçen maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar birer birer belli oluyor. Gece mesaisinde Senegal'i evine gönderen Belçika ile Bosna Hersek'i saf dışı bırakan ev sahibi ABD turnuvada yollarına devam ediyor. Kesinleşen ve muhtemel eşleşmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte kupa ateşi daha da harlanıyor. Peki, yeni turda bizi hangi dev maçlar bekliyor? Tüm tablo adım adım netleşti.

2026 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Zorlu son 32 turu engellerini aşarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran ülkelerin listesi giderek kabarıyor. Gece oynanan maçların ardından turnuvada yoluna devam etmeyi garantileyen takımlar şöyle sıralanıyor:

Kanada

Fas

Brezilya

Norveç

Fransa

Paraguay

Meksika

İngiltere

ABD

Belçika

Turnuvada geriye kalan diğer son 16 biletleri ise oynanacak son maçların ardından sahiplerini bulacak.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Turnuvada şu ana kadar kesinleşen son 16 turu eşleşmeleri ve maç programları netlik kazandı. Taraftarların heyecanla beklediği o kesinleşen eşleşmeler şunlar:

Kanada - Fas (4 Temmuz Cumartesi)

Fransa - Paraguay (5 Temmuz Pazar)

Brezilya - Norveç (5 Temmuz Pazar)

Meksika - İngiltere (6 Temmuz Pazartesi)

ABD - Belçika

DÜNYA KUPASI'NDA MUHTEMEL SON 16 EŞLEŞMELERİ NELER?

Son 32 turunda oynanacak son karşılaşmalar, turnuvanın geri kalan tablosunu da baştan aşağı şekillendirecek. Organizasyonda nefesleri kesecek muhtemel son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde planlanıyor:

Portekiz - Hırvatistan maçının galibi ile İspanya - Avusturya maçının galibi karşılaşacak.

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçının galibi, Avustralya - Mısır eşleşmesinden tur atlayan taraf ile kozlarını paylaşacak. Göztepe'de bir devir sona erdi! İsmail Köybaşı futbolu bıraktı İçeriği Görüntüle

İsviçre - Cezayir maçını kazanan ülke ise Kolombiya - Gana mücadelesinin galibiyle eşleşecek.