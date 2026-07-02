Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Başkanvekili Hüseyin Benzer idaresinde gerçekleşti. Önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Firari meclis üyesi istifa etti

Meclis’te yapılan bilgilendirmede Başkan Yardımcılığına Medet Çakar atandığı belirtildi. Belediye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı olan ancak hala firari durumda bulunan Meclis Üyesi Mustafa Genç, İmar Bayındırlık Komisyonluğu üyeliğinden avukatı aracılığıyla istifa ettiğini meclis iletti. Genç’in yerine ise Murat Sinat getirildi.

İtirazlar komisyonlarda değerlendirilecek

Buca’nın Güney Planlama Bölgesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na yapılan itirazlar meclis toplantısının gündemine geldi. İlgili önerge değerlendirilmek üzere komisyonlara sevk edildi.

Kentsel sit alanı için imar değişikliği

İnönü Mahallesi’nde yer alan ve Buca Kentsel Sit Alanı Koruma amaçlı uygulama imar planı sınırları içinde kalan Özel Proje Alanı- 1 için yeni bir düzenleme hazırlandı. Bölgedeki 118 ada, 5, 8, 12 parseller ve çevresini kapsayan taşınmazların yapılaşma koşulları ve plan notlarını yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile 1/500 ölçekli tasarım/ uygulama paftaları değişikliği önerisi karar alınmak üzere meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Belediyenin 2 şirketine yeni müdür Barış Özdemir

Bucamar ve Üzümkent Şirketlerine Barış Özdemir’in şirket müdürü olması için meclise önerge geldi. Önerge şaibeli isim iddialarının üzerine CHP’nin kabul, AK Parti’nin ret oylarıyla kabul edildi. Barış Özdemir daha önce CHP İzmir İl’in Eski Başkanı Şenol Aslanoğlu döneminde başkanvekili olarak görev yapmıştı.

Polatoğlu: Üzerine atılı birçok şaibe var

Önerge hakkında söz alarak konuşan Fatih Polatoğlu, Barış Özdemir’in şaibeli bir isim olduğunu öne sürerek, “ Bucamar ve Üzümkent olan iki şirkete aynı isim müdür olarak atanmasını oyluyoruz. Önergenin açıklanmasında da temsili yetkili kişi olarak oylanması isteniyor. Bizim ise kısmi yetkili kişi olarak kabul etmemiz gerekir. Sabah Bucamar’da, öğleden sonra ise Üzümkent’e yetkili olsun. Buca Meclisi kamuoyunda ilgili kişiyle alakalı bir sürü önerge verildi. Daha önce CHP yönetimindeyken üzerine atılı birçok şaibe varken, şirket müdür olmasını onaylayacağız. Gönül isterdi ki meclisten yetkili işin ehli kişilerin atanmasını isterdik. Aynı olay Bucamar ve Üzümkent’te farklı olarak değerlendirilmiş. Mali disiplini sağlamak için iki şirketi tek bir kişi ve maaşla yöneteceğiz gibi düşünmüş olabilirsiniz ama bankamatik işçileri varken böyle bir düşünceye girmeniz anlamsız olur.

Nezir: O şahıs kendi mülkünü belediyeye kiraladı

Barış Özdemir’in daha önce mülkünü belediyeye kiraladığını öne süren AK Partili Meclis Üyesi İsa Nezir, “ Daha önce Cumhur İttifakı olarak önergeler verdik ve bu zamana kadar sağlıklı cevap alamadık. Belediyemizin şirketi olan mali tablosunu göremiyoruz. Kiralamalarda, organizasyonlar bu şirket üzerinden yapıldı. Bu şirkete atanacak şahsın, kendi mülkünü belediyeye kiraladığını biliyoruz. Bugüne kadar yapılan her şeyde sağlıklı bilgi alamıyorsak bugün de eleman sayısı hakkında bilgi alamıyoruz. İsmi bugüne kadar şaibelerle anıldığı için biz bu önergeye grubumuz adına ret cevabı veriyoruz” dedi.

CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın ise, “İnsanların gözaltına alınması onun suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Devam eden bir yargılama süreci olduğu için hassas davranılmalı” dedi.

Benzer: Bu şirkette ticaret olmayacak

AK Partili meclis üyelerinin gündeme getirdiği şaibe ve mülkiyetini şirkete kiraladığı hakkında konuşan Başkanvekili Hüseyin Benzer, “Başkanın kişisel olarak mülkiyete kapısı yok. Annesinin var. Bu 2,3 yıl önce yapılmış sözleşme. Bundan sonra Barış Bey’in 1 TL bile ticareti olmayacak. Daha önce kiralandı diye şaibeli diye suçlamak doğru değil. 3 yıl önce yapılmış ticari işlemden dolayı suçlayamayız. Bu şirket bu saatten sonra bizler tarafından denetlenecek. Şirket ile bilgileri de bir sonraki toplantıda rakamları söyleyeceğim. Bilmenizde yarar var. Biz daha teslim almadık. Teslim aldıktan sonra bilgilendireceğim” diye konuştu.

Volkan Karabıyık o şirketin müdürü oldu

Kızılçullu A.Ş şirketine Volkan Karabıyık’ın atanması da gündeme geldi. CHP’nin kabul, AK Parti’nin ret oylarıyla kabul edildi.