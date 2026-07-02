Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı’nda önemli bir ayrılık yaşandı. Yeşil-kırmızılı kulüp, uzun yıllardır organizasyonun her kademesinde görev alan ve son olarak A takım kaptanlığına kadar yükselen 22 yaşındaki pasör Selen Naz Kıran ile bağlarını kopardı. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada tecrübeli oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, Selen Naz Kıran da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duygusal bir mesajla yeşil-kırmızılı camiaya veda etti.

Kulüpten teşekkür ve kaptandan duygusal veda mesajı

Ayrılığın resmileşmesinin ardından Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takımımızda takım kaptanlığımızı da üstlenen sporcumuz Selen Naz Kıran'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Selen Naz Kıran" ifadelerine yer verildi. Kulübün ardından taraftara ve teknik ekibe seslenen Selen Naz Kıran ise paylaşımında, "7 yaşından bu yana parçası olduğum, büyüdüğüm, kaptanlık onurunu yaşadığım Karşıyaka'ya veda ediyorum. Emeği geçen tüm antrenörlerime, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve Büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Hoşça kalın" dedi.