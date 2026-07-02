Son Mühür/Hüseyin Demir Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu maçında 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, Venezuela'yı 78-73’lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Genç 12 Dev Adam, ülkemizin büyük gururu oldu. Genç millilerimiz ev sahibi olduğunuz organizasyonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Milli takımda forma giyen Karşıyakalı Beşir Briant, savunmadaki ve hücumdaki etkin performansıyla dikkat çekiyor. Uzun kolları, atletizmiyle ön planda olan basketbolcu temel tekniklerini geliştiriyor.

“İnanç Koç’dan Beşir Briant yorumu”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbol altyapı koordinatörü İnanç Koç, genç oyuncunun gelişimini Son Mühür’e anlattı. Karşıyaka’nın efsane basketbolcusu İnanç Koç; Adem Bona’ya benzetilen Beşir Briant’ın Bona’ya göre farklı özelliklerinden birinin temel tekniğinin ve şut özelliğini daha iyi olduğunu belirtti. 2009 doğumlu devşirme basketbolcu Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde bireysel idmanlarla kendini üst seviyelere taşıdı. Basketbolun altyapılardaki lokomotifi Karşıyaka, İzmir’in gururu olmaya devam ediyor. BGL’de bu sezon üstün performansıyla ön planda olan Beşir Briant, birçok önemli takımın radarına girdi.

“Genç 12 Dev Adam madalya peşinde”

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan ve tabii platformu ile S Sport Plus’tan naklen yayınlanan müsabakayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 Yaş Altı Ümit Erkek ve Kız Milli Takımları ve takip etti. Genç 12 Dev Adam, taraftarların desteğiyle madalyayı hedefliyor. Milli basketbolcularımız ev sahibi olduğumuz organizasyonlarda başarılı olurken en son İzmir’de düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldu.

“Beşir Briant bloklarıyla dikkat çekiyor”

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Ömer Kutluay, Darius Karutasu, Arda Öztürk, Noyan Tolan ve Ömer Yusuf Şık beşiyle başladı. Millilerimiz ilk periyodu 24-22 önde tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı Venezuela'nın 40-37 üstünlüğü ile noktalandı. Üçüncü periyot ise 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımızın 60-54 üstünlüğü ile sona erdi. Karşıyaka’nın milli gurur Beşir Briant, karşılaşmada 3 dakika süre alırken skor üretmedi. Beşir, Porto Riko maçında ise 6 sayı, 5 ribaund,1 asistle oynadı. Karşıyaka’nın milli gururu ilk maçında Slovenya karşısında 4 sayıyla oynarken bloklarıyla göz kamaştırdı. Millilerimiz, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü saat 20.45'te Fransa ile karşılaşacak.