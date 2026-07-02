Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Karşıyaka, futbol şubesinde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden el sıkışmasının ardından iç transferde Erhan, Mücahit ve Alpay ile sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, gözünü skorer golcüsü Ömer Faruk Sezgin’e çevirdi. Yönetim, Ömer Faruk’u da takımda tutarak iskelet kadroyu korumayı ve ardından dış transfere yönelmeyi hedeflerken, öncelikli gündem maddesi olarak transfer yasağını kaldırmaya odaklandı.

Transfer yasağını kaldırmak için görüşmeler başlıyor

Yeşil-kırmızılı yönetimin dış transferde resmi adımları atabilmesi için önündeki en büyük engel olan transfer yasağını açması gerekiyor. Kulüpten yaklaşık 23 milyon TL kesinleşmiş alacağı bulunan eski futbolcularıyla masaya oturmaya hazırlanan futbol şube yönetimi, bu isimlerden indirim talep edecek. Diğer yandan, altyapıdan yetişen Adem Yeşilyurt’un Fenerbahçe’ye transferi karşılığında sarı-lacivertli kulüpten kiralanacak 3 genç oyuncu için de teknik direktör Burhanettin Basatemür bizzat devreye girdi. Deneyimli teknik adam, belirlenen genç yetenekleri 3. Lig'de oynamaya ikna etmek için görüşmelerini sürdürürken, bu isimlerin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Yeni Sezon Hazırlıkları 16 Temmuz’da Başlıyor

Karşıyaka, transfer yasağı henüz kalkmamış olsa da mevcut kadrosunu büyük oranda koruyarak yeni sezonun startını 16 Temmuz Perşembe günü verecek. Hazırlıkların ilk etabını İzmir’deki Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan Kaf-Kaf, ardından Bolu-Düzce hattına geçecek. Adem Yeşilyurt'un transfer sözleşmesinde yer alan madde doğrultusunda, 8-19 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe’nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde 11 günlük bir kamp yapmayı planlayan yeşil-kırmızılılar, tarihleri kesinleştirmek için sarı-lacivertli yönetimin onayını bekliyor. Öte yandan, 11 Haziran’da göreve gelen Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetim, kulübe destek arayışları kapsamında İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı’yı ziyaret ederek kurumsal temaslarını da hızlandırdı.