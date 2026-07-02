Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 28 maddelik geniş kapsamlı bir paket olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in detaylarını paylaştığı bu yeni düzenleme, sadece üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere dönüş yolunu açmakla kalmıyor; aynı zamanda vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci kotalarından, devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesine kadar pek çok yeniliği barındırıyor. Yıllardır diplomalarına kavuşma hayali kuran adaylar, af yasasının hangi şartları barındırdığını adım adım takip ediyor. Yasa tasarısının ince detayları ve meclis onay süreci yavaş yavaş netleşiyor.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, YASALAŞTI MI?

TBMM Başkanlığına sunulan yeni öğrenci affı düzenlemesi henüz yasalaşarak yürürlüğe girmedi. 28 maddelik kanun teklifi öncelikli olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ele alınacak. Komisyondaki detaylı görüşmelerin tamamlanmasının ardından yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda oylamaya sunulacak. Teklifin Genel Kurulda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla af kanunu resmen hayata geçmiş olacak.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Meclise sunulan teklifin detaylarına göre, af düzenlemesinin en temel şartı daha önce çıkarılan öğrenci aflarından hiçbir şekilde yararlanmamış olmak. Bu kriteri sağlayan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrencileri düzenlemeden faydalanarak okullarına dönebilecek.

Ayrıca teorik derslerini başarıyla tamamladığı halde uygulamalı eğitim veya intörnlük aşamasında ilişiği kesilen öğrenciler de mağdur edilmedi. Bu durumdaki adayların eksik kalan eğitimlerini bitirebilmeleri için üniversitedeki azami öğrenim sürelerinin yasal olarak uzatılması planlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kanun teklifi mevcut haliyle Meclis'ten geçip yasalaştığı takdirde, üniversiteye dönüş süreci için net bir zaman çizelgesi işleyecek. Öğrenciler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde, daha önce ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvuru yapacak.

Şu anda vatani görevini yerine getiren askerler için ise özel bir esneklik tanınıyor. Askerlik hizmeti devam eden adaylar, askerlik görevlerini tamamlayıp terhis oldukları tarihten itibaren iki ay içerisinde üniversitelerine başvurarak af hakkını kullanabilecek.