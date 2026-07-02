Resmi nikah işlemlerini tamamlayıp dünyaevine girmeye hazırlanan vatandaşlar, yasal olarak kendilerine tanınan ücretli evlilik izni hakkının kapsamını sorguluyor. Mevzuatta işçi mazeret izinleri ile memur hakları arasında belirgin farklar bulunurken, iznin ne zaman başlayacağı ve nasıl talep edileceği de iş akışının bozulmaması adına büyük önem taşıyor. Çalışanın maaşında herhangi bir kesintiye yol açmayan bu mazeret hakkının yasal süreleri, hafta sonu hesaplamaları ve başvuru şartları yavaş yavaş netlik kazanıyor. Vatandaşlar "Evlilik izni iki kez kullanılır mı?" diyerek yasal sınırları öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ÖZEL SEKTÖRDE EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜN 2026?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında özel sektörde çalışan işçilere evlenmeleri durumunda 3 gün ücretli mazeret izni veriliyor. Kanunda belirtilen bu hak, sadece işçinin kendi evliliği için geçerli sayılıyor. Evlilik izni mazeret izni statüsünde yer aldığı için, izin süresince işçinin maaşından ya da yan haklarından hiçbir kesinti yapılamıyor ve işçi çalışmış kabul ediliyor.

EVLİLİK İZNİ HESAPLANIRKEN CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ SAYILIR MI?

Evlilik izni süreleri hesaplanırken iş günü değil, takvim günü temel alınıyor. Bu sebeple izin süresi içine denk gelen Cumartesi, Pazar günleri ya da resmi tatiller de izin günlerinden sayılıyor ve bu günler mazeret izninin süresine eklenmiyor. Örneğin, özel sektörde cuma günü evlilik izni kullanmaya başlayan bir işçinin 3 günlük yasal izni pazar günü akşamı itibarıyla son buluyor ve pazartesi günü iş başı yapması gerekiyor.

657 MEMUR EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR VE KİMLERİ KAPSAR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memurlar için evlilik izni süresi işçilere kıyasla daha uzun. İlgili kanun maddesine göre memurların kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde, kendi istekleri üzerine yedi gün ücretli mazeret izni tanınıyor. Resmi nikahı ile düğün törenleri farklı tarihlerde yapılacak olan memurlar, bu izni hangi tarihte başlatacaklarını kendi tercihlerine göre belirleyebiliyor. Ancak aynı evlilik süreci için bu yasal hakkın iki ayrı defa kullanılması mümkün olmuyor.

EVLİLİK İZNİ VERİLMEYEN İŞÇİ HAKLI NEDENLE İSTİFA EDEBİLİR Mİ?

Evlilik iznini kullanabilmek için resmi nikah tarihi kesinleştikten sonra nikah belgesiyle birlikte işverene ya da ilgili insan kaynakları birimine yazılı bir dilekçe ile başvurulması gerekiyor. İşverenin bu yasal mazeret iznini hak sahibine kullandırmaması kanuna aykırılık oluşturuyor. İzni verilmeyen işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme yetkisini eline alıyor. Bu yolla istifa eden işçi, kıdem tazminatı dahil tüm yasal alacaklarını işverenden talep edebiliyor.