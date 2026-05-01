Karşıyaka'da şubat ayında eski futbolcuların alacakları nedeniyle uygulanan transfer yasağının, yeni dosyaların eklenmesiyle birlikte 20 milyon TL’nin üzerine çıkabileceği öğrenildi. Bu sezon ligde uygulanan statü gereği bazı kulüpler transfer yasağını, yeni oyuncularla amatör statüde sözleşme imzalayarak aşma yoluna giderken, Kaf-Kaf’ın da yasağı kaldıramaması ve statünün değişmemesi halinde aynı yöntemi tercih edebileceği ifade ediliyor.

11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Karşıyaka’da sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda önemli bir değişim süreci başladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün yanı sıra 11 futbolcunun sözleşmesi biterken; takımın öne çıkan isimlerinden Ömer Faruk, Mücahit ve Alpay ile birlikte Tunay, Murat, Tolga ve Doğanay da serbest kaldı.

Sezon içinde Fenerbahçe'ye transfer edilen Adem’in haziran ayında yeni takımına katılacağı belirtilirken, kiralık olarak kadroya dahil edilen Yasin, Onur ve Yakup Arda da kulüplerine geri dönecek. Özellikle hücum hattında görev yapan Ömer Faruk, Yasin ve Mücahit gibi isimlerin ayrılığı, takımın bu bölgede yeniden yapılanmaya gitmesini zorunlu kılıyor.

Sözleşmesi devam edenler

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekipte Erhan, Ensar, Berat, Cumali, Harun, Hıdır, Hüseyin, Sadri Ege, Samet Seymen ve Yusuf Gassan’ın sözleşmeleri devam ediyor. 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve yeni sezonda kasım ortasında sahalara dönmesi beklenen Erol’un da kontratı sürüyor.