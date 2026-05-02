Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in en önemli doğal alanlarından biri olan Yamanlar Dağı için DEVA Partisi’nden sert bir uyarı geldi.

Ağustos 2024’te büyük bir felaket yaşayan alanda, yanan yerlerin akıbetine dair iddialar siyasetin gündemine oturdu.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, 375 hektarlık alanın orman statüsünden çıkarıldığına dair söylentilerin ardından yetkilileri şeffaflığa davet etti.

Yamanlar’da belirsizlik hakim

İzmir’in kalbi olarak nitelendirilen Yamanlar Dağı, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangının yaralarını sarmaya çalışırken, bugünlerde "imar" ve "statü değişikliği" tartışmalarıyla konuşuluyor.

Bölgede yaklaşık 375 hektarlık bir alanın orman statüsünden çıkarıldığı iddiası, İzmir kamuoyunda geniş yankı uyandırdı

"Yanan alanların geleceğiyle ilgili belirsizlik kabul edilemez"

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, konuya dair yaptığı açıklamada sürecin kamuoyundan gizli yürütülmesine tepki göstererek yanan alanların korunması gerektiğinin altını çizdi. Uygur, "İzmir’in akciğeri olan Yamanlar Dağı’nda yaşanan gelişmeleri kaygıyla ve dikkatle takip ediyoruz.

Yamanlar Dağı’nda 2024 Ağustos’ta meydana gelen büyük orman yangını, geniş bir alanın zarar görmesine neden olmuş; yangın sonrası ortaya çıkan süreç ise kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur.

Kamuoyuna yansıyan ve tartışmalara konu olan bilgilere göre, yangın sonrası yaklaşık 375 hektarlık bir alanın orman vasfı dışına çıkarıldığı iddia edilmektedir.

Ancak bu bilginin resmi olarak tüm yönleriyle doğrulanmış ve kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmış nihai bir veri olmadığı da özellikle not edilmelidir.

Bu belirsizlik dahi başlı başına ciddi bir tartışma konusudur. Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz: Yanan alanların geleceğiyle ilgili en küçük bir belirsizlik dahi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Kamuoyuna tam ve şeffaf bir açıklama neden yapılmıyor?"

Uygur, açıklamasının devamında yetkililere sorular yönelterek, "Sakın ha! Yanan alanlar üzerinden yeni bir rant düzeni mi kuruluyor? Sakın ha! Yaklaşık 375 hektarlık alan iddiaları üzerinden imara açılmanın önü mü hazırlanıyor?

Sakın ha! Bu alanların statüsü hangi gerekçelerle değiştirildi ya da değiştirilmek isteniyor? Sakın ha! Kamuoyuna tam ve şeffaf bir açıklama neden yapılmıyor?

Sakın ha! İzmir’in nefesi olan bu alanlar parça parça elden mi çıkarılacak? Sakın ha! Doğa korunmak yerine başka hesaplara mı kurban ediliyor?" diyerek uyarıda bulundu.

"Yamanlar sadece bir dağ değil İzmir’in nefesidir"

Açıklamasında hukuki süreçden de bahseden Uygur, kül olan orman alanlarının imara açılmasının ya da başka amaçlarla kullanılmasının anayasal bir suç teşkil olduğunu hatırlatarak, "Anayasa çok açıktır: Yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılır ve başka bir amaçla kullanılamaz.

Bu ilkenin etrafından dolanacak her türlü girişimin karşısında olacağız. Yetkililere çağrımızdır: Süreç derhal şeffaflaştırılmalı, hangi alanların hangi gerekçelerle statü değişikliğine uğradığı açık ve anlaşılır biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bizler doğanın, hukukun ve İzmir halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Yamanlar, sadece bir dağ değil; İzmir’in nefesidir. Bu nefesin kesilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.