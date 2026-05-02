Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Diğer yandan belediyenin şirketi olan Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarının ödenmesi için Karşıyaka Belediyesi’nden yeni hamle geldi.

Meclis toplantısında, bazı tuvaletlerin kullanım hakkının Kent A.Ş.’ye ayni sermaye ile devredilmesine ilişkin komisyon rapor görüşülecek. İlçesi sınırlarında yer alan Bostanlı Mahallesi ile Zübeyde Hanım Mahallesi Pazar Yerlerinde ve Girne Kültür Park’ta bulunan tuvaletlerin, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek değer üzerinden 10 (on) yıllık intifa haklarının yüzde 96 hissesi Belediyemize ait olan Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılacak.

1 ret, komisyonda oy çokluğu

Önerge, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarında AK Partili Meclis Üyesi Hasan Ünal’ın ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

İlgili önerge şu şekilde;

“Mülkiyeti veya tasarrufu Belediyemize ait olan İlçemiz Bostanlı Mahallesi ile Zübeyde Hanım Mahallesi Pazar Yerlerinde ve Girne Kültür Park’ta bulunan tuvaletlerin Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek değer üzerinden 10 (on) yıllık intifa haklarının %96 hissesi Belediyemize ait olan Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılmasının Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmed Said ATILĞAN ve Hukuk Komisyonu üyesi Hasan ÜNAL’ın ret oylarıyla oy çokluğu ile kabulü hakkında Hukuk+Plan ve Bütçe Komisyonları Ortak Raporu.”