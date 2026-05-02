İzmir balık restoranları arasında Kordon'un sahil şeridindeki klasik mekânlardan Urla iskelesindeki tarihi taş binalara, Foça ve Çeşme'nin butik işletmelerinden Karşıyaka-Bostanlı hattındaki popüler adreslere kadar geniş bir yelpaze var. İzmirlilerin yıllardır müdavimi olduğu, gezginlerin de en çok tercih ettiği balık restoranlarını sizin için derledik.

Kordon'da en iyi balık restoranları hangileri?

Şehrin sahil şeridi, balık denince akla gelen ilk durak. Deniz Restoran, 1981'den bu yana İzmir Palas Oteli'nin altında hizmet veriyor; Çeşme, Ayvalık ve Didim'den günlük gelen ürünler, şevketibostanlı levrek ve sütlü lagos ile tanınıyor. Birinci Kordon Balık Restoran, sabahın ilk ışıklarında balık halinden seçilen ürünleri Ege otları eşliğinde sofraya taşıyor. Balıkçı Hasan, ferah dekoru ve enginarlı levrek, balık kokoreci gibi farklı tatlarıyla Kordon klasikleri arasında yer alıyor.

Veli Usta Körfez ve Kordonboyu da körfez manzarası eşliğinde rakı balık keyfi yapmak isteyenlerin tercih ettiği uzun soluklu adresler. Zafer Restoran ise levrek marin ve yer elması mezesiyle gözde duraklardan biri.

Urla, Foça ve Çeşme'de hangi balık restoranları öne çıkıyor?

Urla iskelesindeki Yengeç Restoran, 1860'tan kalma taş bir binada hizmet veriyor; mevsime göre değişen 110 çeşit meze ve 22 farklı ara sıcakla menüsünü genişletmiş. Akın'ın Yeri, 1970'ten beri kapısı açık olan ve girişteki balık tezgâhıyla misafirleri karşılayan bir Urla klasiği. Sülo'nun Yeri, Dalyan'ın merkezinde denize sıfır konumuyla kabak çiçeği dolması ve lakerda gibi tatlar sunuyor.

İzmir'de balık mevsimine göre ne yenmeli?

Mevsime göre menü değişiyor: sonbaharda palamut, lüfer ve çipura; kışın hamsi, levrek ve kalkan; ilkbaharda sardalya, mercan ve barbun; yazın ise sinarit, kılıç ve istavrit ön plana çıkıyor. Karşıyaka tarafında Adabeyi Balık Restoran ve Bostanlı sahili boyunca uzanan mekânlar, gün batımı manzarası eşliğinde rakı balık deneyimi arayanlar için ideal alternatifler sunuyor.