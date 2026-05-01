İzmir'in en iyi tatlıcıları arasında onlarca yıllık aile işletmeleri başı çekiyor. Şambali, lokma, sakızlı dondurma gibi yöresel tatlardan Fransız usulü pastalara kadar geniş bir yelpaze bulmak mümkün.

İzmir'in en iyi tatlıcıları arasında Hisarönü Şambalicisi neden öne çıkıyor?

Meşhur Hisarönü Şambalicisi, 1942'den bu yana hizmet veren bir klasik. Adından da anlaşılacağı üzere, revani olarak da bilinen şambali tatlısıyla tanınıyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen şambalilerde yağ kullanılmıyor; bu da daha hafif bir doku sağlıyor.

Konak'taki küçük dükkanın önünde sıra beklemeden tatlı yemek neredeyse imkansız. Klasik şambali yanında kaymaklı versiyonu, tarçınlı sunumu ve Halep tatlısı da menüde yer alıyor.

Köklü pastaneler hangi adreslerde?

Sevinç Pastanesi, 1957'de Alsancak'ta açılmış ve kısa sürede kentin simgelerinden biri haline gelmiş. Pavlova, paskalya, ayçöreği ve concorde gibi klasiklerin en başarılı versiyonları burada bulunuyor.

Reyhan Pastanesi, ünü şehir dışına taşmış adreslerden biri. Karaorman pastası, çilekli rulo ve rokoko gibi ürünleriyle kuşaklar arası bir köprü kurmuş durumda. Bergamot aromalı çayı da müdavimleri arasında. Bravo Patisserie ise Karşıyaka Bostanlı'da; geniş dondurma tezgahı, çilekli rulo pastası ve tartlarıyla biliniyor.

Mennan ve Süt Çiçeği gibi sütlü tatlı durakları

Mennan Pastanesi, 1936'da Mennan Aygen tarafından kurulmuş. Yaklaşık bir asırdır kapılarını açık tutan mekan özellikle el yapımı dondurmalarıyla anılıyor. Geleneksel reçetelerle hazırlanan sütlü tatlıları da en az dondurmaları kadar tercih ediliyor.

Süt Çiçeği, sütlü tatlı kültürünün simge adreslerinden biri. Bademli kazandibi menünün yıldız ürünü kabul ediliyor. Şortan Pastanesi de Konak'ta tahinli çörek, beze, pastiç ve lor tatlısı gibi farklı ürünleriyle eski pastane havasını yaşatıyor.

Çeşme ve Alaçatı'da hangi adresler tercih ediliyor?

Çeşme'de Rumeli Pastanesi, sakızlı dondurmaları ve sakızlı tatlılarıyla yarımadanın simgesi haline gelmiş bir adres. Yaz aylarında ilçeyi ziyaret edenlerin uğrak noktası.

Alaçatı'da ise İmren öne çıkıyor. 81 yıllık geçmişiyle ilçenin en köklü tatlı duraklarından biri olan mekan, taş binasında geleneksel Türk tatlılarını ve Ege lezzetlerini sunuyor. Pasta Kodu da Bornova'da butik pastane kategorisinde değerlendirilen yerlerden; Biscoff özel ürünüyle biliniyor. Lozan Pastanesi ise Alsancak'taki çikolatalı ve pastalı seçenekleriyle yıllardır müdavim toplayan klasik adresler arasında.