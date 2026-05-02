Kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın çalışma hayatındaki tüm annelere derin bir nefes aldıracak tarihi düzenleme resmen hayata geçiyor. Sadece anneleri değil, babaları ve koruyucu aileleri de yakından ilgilendiren bu dev paket, aile yapısını güçlendirmek adına önemli fırsatlar sunuyor. İnternette çığ gibi büyüyen "2026 geriye dönük doğum izni şartları", "özel sektör babalık izni kaç gün" ve "doğum izni ne zaman başlıyor" aramaları, vatandaşın konuya olan yoğun ilgisini gözler önüne serdi. Gözler şimdi, düzenlemenin resmiyet kazanacağı o saate ve başvuru takvimine kilitlendi.

2026 DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE KADAR OLDU, KAÇ HAFTAYA ÇIKTI?

Çalışan anneleri merkeze alan yasal düzenlemeyle birlikte, eski uygulamadaki izin süreleri ciddi oranda esnetildi. Yeni yasaya göre, önceden daha kısıtlı olan süreler; doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Yapılan bu köklü değişiklikle anneler, bebeklerinin o en kritik gelişim dönemlerinde onlarla çok daha uzun süre, rahatça vakit geçirme şansı yakaladı.

YENİ DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonların sonucunu merakla beklediği yürürlük tarihi hakkında en net açıklama bizzat Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, düzenlemenin bu akşam saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti. Karar yayımlandığı saniye yürürlüğe girecek. Çalışan anneler, yasanın çıkmasının hemen ardından 10 gün içerisinde kurumlarına başvurularını iletebilecek. Sürece dair tüm formlar ve teknik detaylar ise bakanlığın resmi internet sayfasından vatandaşın erişimine açılacak.

DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YENİ YASADAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Bu yasanın çalışanları en çok sevindiren yanlarından biri de geçmişe dönük kapsayıcılığı oldu. Mevcut kurallara göre annelik izni süresi dolan, ancak bebeğinin doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz tamamlamamış olan anneler mağdur edilmedi. Bu durumdaki personeller, kurumlarına resmi bir talepte bulunmaları halinde anında 8 haftalık ilave analık izni hakkına kavuşacak.

DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL DEĞİŞTİ, KAÇ HAFTA OLDU?

Eski uygulamada, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun iyi olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar, dilerlerse doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmaya devam edebiliyordu. Yeni düzenleme bu sınırı 2 haftaya çekti. Böylelikle sağlığı elveren ve doğuma kadar çalışan anneler, o kazandıkları 1 haftalık ekstra süreyi doğrudan doğum sonrası izinlerine ekleme hakkı elde etti.

ÖZEL SEKTÖR BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLDU? KORUYUCU AİLE İZNİ VAR MI?

Yeni yasa paketi sadece anneyi değil, babayı ve koruyucu aile sistemini de aynı çatı altında destekliyor. Düzenlemeyle birlikte özel sektör çalışanlarının babalık izni, tıpkı memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkarılarak eşitlendi. Diğer yandan, koruyucu aile bilincini artırmak ve uyum sürecini kolaylaştırmak için yepyeni bir adım atıldı. Bir veya daha fazla çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan bireylere, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde tam 10 günlük izin hakkı verildi.