Kış aylarının geride kalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bahar şenliklerinin heyecanı başladı. İzmirliler, bahar enerjisini doyasıya hissetmek ve geleneksel Hıdırellez ateşinin etrafında dilek tutmak için planlarını şimdiden yapıyor. Şehrin en önemli simge mekanlarından birinde gerçekleşecek olan renkli konserler ve özel dans gösterileri, kente unutulmaz bir bahar akşamı yaşatmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar da şenliklerin saat kaçta başlayacağını ve sahnede kimlerin yer alacağını öğrenmek için güncel programı adım adım takip ediyor.

İZMİR HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen coşkulu Hıdırellez kutlamalarının bu yılki adresi, kentin en bilindik simgelerinden biri olan Kültürpark olacak. Baharın taze enerjisini hep birlikte yaşamak isteyen tüm İzmirlilerin davetli olduğu bu büyük buluşma, 5 Mayıs günü yaşanacak.

KÜLTÜRPARK HIDIRELLEZ KUTLAMALARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kültürpark alanını adeta bir panayıra çevirecek olan renkli etkinlikler, 5 Mayıs akşamı saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Müzik ve eğlencenin gece boyunca kesintisiz devam edeceği şenlik programı, saat 23.00'te geleneksel Hıdırellez ateşi etrafında gerçekleştirilecek özel bir dans performansıyla görkemli bir şekilde sona erecek.

İZMİR KÜLTÜRPARK HIDIRELLEZ KONSER PROGRAMINDA KİMLER VAR?

Hıdırellez ateşinin İzmir'i aydınlatacağı gecede vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyacak. Bahar atmosferini yansıtacak kutlamalar kapsamında sahnede adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Turan Mamay şefliğindeki Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu konseriyle başlayacak gece; Çılgın Cemal, Tepecik Müzisyenler Derneği, Fulya Atıl ve Rumeli Orhan Kemal'in sahne performanslarıyla zirveye çıkacak. Müzik ziyafetinin yanı sıra Auraks Dans Ekibi de sergileyeceği özel gösterilerle İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.