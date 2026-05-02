SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karşıyaka Sevilen Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek ücretsiz konserle baharın gelişi coşkuyla kutlanacak. 6 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenecek konserde Türk Sanat Müziği'nin, 70'li yılların unutulmaz pop hitleriyle aynı sahnede buluşturacak.

İki Farklı Ruh, Tek Bir Akşam

6 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu özel gecede, Şef Zuhal Aktan yönetimindeki Türk Müziği & Popsev Korosu sahne alacak. Geleneksel ezgilerden modern pop klasiklerine uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak olan konserin sunumunu ise deneyimli isim Coşkun Saygılı üstlenecek. Gecenin merakla beklenen sürprizi ise konuk sanatçı Berkant Atılgan’ın sergileyeceği performans olacak.

"Sanatın Gücüyle Dayanışmayı Büyütüyoruz"

Etkinliğin toplumsal boyutuna dikkat çeken Karşıyaka Sevilen Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Can, konserin bir prestij projesi olduğunu vurguladı. Can, "Bu konser, sadece bir müzik dinletisi değil; yerel kültürü destekleyen, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve yüzlerce sanatseveri ortak bir duyguda buluşturan bir buluşma noktasıdır" dedi.

Tüm İzmirliler Davetli

Deniz Baykal Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sanatın birleştirici gücüne tanıklık etmek isteyen tüm İzmirli sanatseverler, bu anlamlı geceye davet edildi.