İzmir meyhaneleri arasında hem klasik salaş atmosferi koruyan eski mekânlar hem de fasıl ve dans eşliğinde gece eğlencesi sunan yeni nesil işletmeler bulunuyor. İzmirlilerin müdavimi olduğu, gezginlerin de sıkça uğradığı en iyi meyhaneleri sizin için derledik.

Alsancak'ın en iyi meyhaneleri hangileri?

Şehrin kalbi Alsancak, meyhane denince akla gelen ilk semt. Endülüs Meyhanesi, 1997'den bu yana Kıbrıs Şehitleri'nde klarnet melodileri ve klasik Akdeniz mezeleriyle hizmet veriyor. Şımarık Meyhane, Cumbalı Sokak'taki üç katlı tarihi Rum evinde, terasındaki yıldızlar altı fasıl geceleriyle ayrışıyor. Atom, haydari, Arnavut ciğeri ve salamura balık menünün yıldız mezeleri arasında.

35'lik Meyhane, mavi sandalyeleri ve kareli masa örtüleriyle Ege ruhunu sokağa taşıyan salaş bir adres. Haydari ise sıcak dekorasyonu, bol porsiyonlu mezeleri ve sohbeti bölmeyen müzik seçimleriyle öne çıkan bir başka Alsancak klasiği. Kordon'da deniz manzarası eşliğinde demlenmek isteyenler için Tek Tek Meyhane ve 1960'lara uzanan tarihiyle Meyhane Sisim ideal seçenekler.

Bornova ve Bostanlı'da hangi meyhaneler tercih edilmeli?

Bornova tarafında Gandi'nin Yeri, kaliteli hizmet anlayışıyla yıllardır müdavimlerini ağırlıyor; sucuk ve köfte menüdeki iddialı tatlar arasında. Buzuki, taze ve çeşitli mezeleri ile yaprak ciğeri tavsiye edilen bir başka Bornova adresi.

Karşıyaka-Bostanlı hattında Karaf, adından da anlaşılacağı gibi rakıyı karaf ile servis ediyor; lezzetli mezeleri ve makul fiyatlarıyla beğeni topluyor. Muhtelif ise modern dekorasyonu ve ahtapot tava, bademli levrek gibi özel tatlarıyla sakin bir akşam arayanlara hitap ediyor.

İzmir'de eski usul meyhane deneyimi yaşamak isteyenler nereye gitmeli?

Geleneksel meyhane keyfi peşindeyseniz Tepecik'teki Tulumbalı Meyhane (Nihat Baba'nın Yeri) sakatat çeşitleriyle, Eşrefpaşa'daki Çınar Meyhanesi kelle, beyin ve kokoreç gibi klasiklerle kendini kabul ettiriyor. Yeni nesil eğlence arayanlar için Atiye, Üzüm ve Alaçatı Kafası gibi mekânlar dans, fasıl ve modern mezeyi bir araya getiriyor.