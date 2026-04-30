Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de çöp tesisi sorunu devam ederken, AK Partili siyasetçiler, Karşıyaka’nın Yamanlar mahallesi başta olmak üzere üç ayrı noktada atık bertaraf tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan toplantıda mutabakat sağlandığını öne sürdü. 6 ay içinde ise temelinin atılabileceği belirtildi.

“Yamanlar’a bir tane yapılınca bitecek bir iş değil”

Söz konusu konu hakkında basın mensuplarına açıklama yapan İzBB Başkanı Cemil Tugay, “ Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, bürokratlarımızla yaptığımız görüşmelerden birinde Mahmut Atilla Kaya da vardı. İzmir’in sadece bugün için değil, 20-30 yıl sonrasını da düşünerek İzmir için bir master plana ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Çöpleri yakarak bertaraf edelim. Dönüştürebildiklerimizi dönüştürelim. Dünyada, Türkiye’de de birkaç yerde var. Bir tanesini de İzmir’de yapalım ama bunu tamamlayan başka tesisler de yapmamız lazım. Yamanlar’a bir tane yapılınca bitecek bir iş değil. Siyaset yapılıyor. Hayal ettikleri şey şu:

Defalarca, dilimde tüy bitercesine söyleyeyim: İzmir’in sorunlu bir şehir olmasından mutlu olmasınlar. Sorunlar olduğunda sevinmeyin. Bu millet sizi neden seçti? Buradan topladıklarınız vergileri İzmir’in hak ettiği şekilde sorunların çözümüne harcayacaksınız. AK Partili biri cebinden çıkarsın versin demiyorum. Siz bizim de hükümetimizdiniz. Söylenen sözleri dinledim. Cemil Tugay kendi işini yapmıyor…”

“ Hiçbirisinin bir gram katkısı yok”

Konuşmasında AK Partili siyasetçileri hedef alan Tugay, “Ben sizden bizim işimizi istemiyorum. İstediğim kendi işinizi yapmanız. İkinci çevre yolu Ulaştırma Bakanlığı’nın işi. Körfez hükümet kurumunun işi. Onların yetkisinde olan bir iş. Yetki istedik, vermediler. Ufacık hareketimizde engellediniz. İzmir tarihinde bu kadar kısa sürede altyapı çalışması yapılmamıştır. Hiçbirinin bir gram katkısı yok. Dördüncü faz için kredi alacaktık, vermediniz. Yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarını biz yapıyoruz. Bu sokaklara gidiyorlar, su birikince “burada yollar bozuk” deyip siyaset yapıyorlar. İnsanların fakirliğinden daha fakir görünüyorsunuz. Yalan söyleyerek, çarpıtarak bu işler olmaz. Vergiyi hizmet olarak getirmek zorundasınız, onların kendi işi” dedi.

“İzBB bu konuda bir şey yapmıyor diyen taş olur”

Çöp tesisi ile ilgili süren gelişmeleri söyleyen Tugay, “11 tane yer önerdik, özellikle şu ilçe bu ilçe diye seçim yapmıyorum. Yamanlar’da 620 metre rakımdan bahsediyoruz. Kamyonlar döne dolaşa yol çıkıyor, araçların kolay inip çıkabildiği yer değil. Oraya da bir tesis yapılabilir ama bu tesis İzmir’in yükünü taşıyacak bir tesis olmamalı. Yazışmalar sürüyor. İzBB bu konuda bir şey yapmıyor diyen taş olur. Yamanlar’la ilgili bu ısrar…” şeklinde konuştu.

“Siz olmasaydınız İzmir’e hangi hizmet gelmezdi?”

Yamanlar için olası projelerden bahseden Tugay, “Yamanlar’a mesela kompost tesisi yapabiliriz. Şehrin bütün yükünü Yamanlar’a yıkamayız. Gerçek dışı beyanları marifet sayanlarla değil de konunun siyasi muhatabıyla konuşmamız lazım. Siz kaç dönemdir milletvekilisiniz? Siz olmasaydınız İzmir’e hangi hizmet gelmezdi? Bunun cevabını vermeyenler, İzmir’in kötülüğünden medet ummasınlar. İnsanlardan korkmadığınız belli, Allah’tan korkun. İzmirlinin parasıyla saltanat sürüyorsunuz. Buna bu millet dur diyecektir” dedi.