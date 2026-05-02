Hafta sonunun gelmesiyle birlikte yeşil sahalardaki heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Günün maç programında hem Türkiye'de şampiyonluk düğümünü çözecek kritik karşılaşmalar hem de İngiltere Premier Lig ile İspanya LaLiga'daki dev kapışmalar futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Milyonlarca taraftar, tuttuğu takımın sahaya çıkacağı saati beklerken internette "bugün hangi maçlar var", "bugünkü maçlar hangi kanalda" ve "bugün maç var mı" gibi soruların cevaplarını saniye saniye takip ediyor.

2 MAYIS 2026 SÜPER LİG'DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de zirve yarışının alev aldığı bu cumartesi akşamında, üç büyükler aynı saatte sahaya iniyor. Şampiyonluk parolasıyla çimlere ayak basacak olan devlerin maç programı ve yayıncı kuruluşları şöyle sıralandı:

20:00 Samsunspor - Galatasaray (BeIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor - Göztepe (BeIN Sports 3)

20:00 Fenerbahçe - Rams Başakşehir (BeIN Sports 2)

BUGÜN 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'e çıkma mücadelesinin kıyasıya sürdüğü 1. Lig'de bugün adeta futbol şöleni var. Tüm maçların saat 16.00'da başlayacağı ve beIN Connect üzerinden izleyiciyle buluşacağı o yoğun fikstür şu şekilde:

16:00 Bandırmaspor - Sivasspor (beIN Connect)

16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü (beIN Connect)

16:00 Esenler Erokspor - Pendikspor (beIN Connect)

16:00 Çorum FK - Erzurumspor (beIN Connect)

16:00 Iğdırspor - Amedspor (beIN Connect)

16:00 Bodrumspor - Sarıyer (beIN Connect)

İNGİLTERE PREMIER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa futbolunun zirvesi kabul edilen İngiltere Premier Lig'de bugün birbirinden zorlu dört karşılaşma oynanacak. Ada futbolunun tutkunları için günün maç takvimi şöyle:

17:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 2)

17:00 Wolverhampton - Sunderland (beIN Connect)

17:00 Brentford - West Ham United (beIN Connect)

19:30 Arsenal - Fulham (beIN Sports MAX 2)

İSPANYA LALIGA 2 MAYIS MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMLER OYNUYOR?

İspanya LaLiga'da ise cumartesi mesaisi erken saatlerde başlıyor ve gece yarısına kadar devam ediyor. Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin sahne alacağı maçların programı şu şekilde:

15:00 Villarreal - Levante (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Valencia - Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Deportivo Alaves - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Osasuna - Barcelona (S Sport, S Sport Plus)