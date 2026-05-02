Kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği konularındaki talep artışı, İzmir'in en büyük inşaat firmaları arasındaki rekabeti keskinleştirdi. Yüksek yapı projelerinden müstakil villa konseptlerine kadar geniş bir yelpazede iş üreten bu firmalar, Bayraklı, Mavişehir, Bornova, Çeşme ve Urla gibi yatırımın yoğunlaştığı bölgelerde imza attıkları işlerle dikkat topluyor.

İzmir'in en büyük inşaat firmaları arasında Folkart Yapı

Saya Holding bünyesinde 2006 yılında temelleri atılan Folkart Yapı, İzmir merkezli faaliyet gösteren markalar arasında en görünür isim. İzmir'in ilk ikiz kulesi olarak inşa edilen ve Bayraklı'da yükselen 200 metre yüksekliğindeki Folkart Towers, firmanın imzasını taşıyor. İzmir'in ilk A+ konut projesi olarak hayata geçirilen Folkart Narlıdere de aynı ekibin işi.

Şirket, yıllar içinde Folkart Mavişehir, Folkart Vega, Folkart Time, Folkart Çeşme Paşalimanı ve Folkart Life Bornova gibi pek çok büyük ölçekli projeyi tamamladı. Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde dört ödül kazanan firma, son dönemde İstanbul, Ankara ve Bodrum gibi şehirlere de açıldı.

Ege Yapı'nın İzmir hamleleri

2006 yılında temelleri atılan Ege Yapı, hem yurt içinde hem de yurt dışında konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi projeleri geliştiriyor. Türkiye'nin tüm fonksiyonlarıyla hayata geçen ilk karma yaşam projesi olan Batışehir başta olmak üzere İz Tower, İz Park, Pega Kartal gibi işlerle toplam 1 milyon metrekarelik inşaatı tamamlamış durumda.

Alsancak'ta sürdürdüğü 132 konut ve 7 ticari üniteden oluşan Ege Yapı Alsancak projesi, firmanın İzmir'deki son dönem yatırımlarından biri. Urla'da geliştirdiği 80 binin üzerinde metrekareye yayılan villa projesi de gündemde.

Tekno İnşaat ve Egeli Yapı kentsel dönüşümde öne çıkan inşaat firmaları

İzmir'de kentsel dönüşüm denildiğinde akla gelen markalardan Tekno İnşaat, planlama, ihale ve yapı süreçlerindeki tecrübesiyle toplu konut alanında geniş bir referans listesine sahip. 1985 yılında Yüksek Mimar Hüseyin Egeli tarafından kurulan Egeli Yapı ise 35 yılı aşan tasarım ve uygulama deneyimiyle özgün, sürdürülebilir projelere odaklanıyor. Güzelbahçe ve Seferihisar aksındaki Rhythm & Style Evleri firmanın bilinen işlerinden biri.

Koç İnşaat ve diğer köklü markalar

1994'te kurulan Koç İnşaat A.Ş., 30 yılı aşan geçmişiyle İzmir'in en köklü markaları arasında sayılıyor. Adres35 A.Ş. ile birleşerek faaliyetlerini büyüten şirket, kamu ve özel sektör projelerinde aktif rol alıyor. 1987 kuruluşlu Günkon İnşaat ise sanayi yapıları ve fabrika inşaatlarında uzmanlaşmış bir başka köklü Egeli marka.