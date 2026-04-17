Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 13.00’te yapılacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, güçlü rakibi karşısında kazanarak ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Ligde 26 maçta 19 galibiyetle üçüncü sırada bulunan Bahçeşehir Koleji dikkat çekerken, Karşıyaka ise haftaya 6 galibiyetle üst sırasında yer alan Bursaspor’un 1 galibiyet gerisinde girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Karşıyaka’nın sahasında oynadığı Büyükçekmece maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe ve başkan Aygün Cicibaş’a ağır yaptırımlar uyguladı. Disiplin Kurulu, Karşıyaka’ya salon ve seyirci olayları için 150 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 430 bin TL, merdiven boşluklarının ihlalinden 135 bin TL ve salon standartlarına uyulmamasından 30 bin TL olmak üzere toplam 745 bin TL para cezası verdi.

Başkan Aygün Cicibaş ise saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti ve 600 bin TL para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Büyükçekmece Kulübü’ne de sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 210 bin TL ceza verildi.