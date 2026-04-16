Türkiye, kısa aralıklarla yaşanan iki ayrı okul saldırısının şokunu atlatmaya çalışıyor. Şanlıurfa'daki lise saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş Onikişubat'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu hedef alındı. 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplam 9 kişiyi hayattan koparan İsa Aras Mersinli'nin yaşayıp yaşamadığı ise kamuoyunda en çok araştırılan konuların başında yer aldı.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ayser Çalık Ortaokulunu kana bulayan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın hemen ardından emniyet birimleri tarafından başlatılan adli süreç ve güvenlik incelemelerinin çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi. Olayın tüm detaylarının aydınlatılması için yürütülen geniş çaplı soruşturmada, nihai ve kesin sonuçların yetkili kurumlar tarafından yapılacağı belirtildi.

İSA ARAS MERSİNLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin, dehşet saçtığı Ayser Çalık Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre failin 14 yaşında olduğu kayıtlara geçti.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISINDA NELER YAŞANDI?

Okulda yaşanan dehşet hem eğitim camiasında hem de tüm ülkede derin bir üzüntü ve infial yarattı. Resmi makamlardan gelen son açıklamalara göre silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 öğrenci de yaralandı.