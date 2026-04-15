Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başlatılan eylem bugün de devam ediyor.

Karşıyaka Belediye yönetimi tarafından ulaşım yardımının geri çekildiği. 12,15 bin TL arasında olan TİS'in ise askıya alındığı öğrenildi.

Kat kat ses duyurdular

Memurlar Karşıyaka belediye binasına girerek Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın odasının bulunduğu kata çıktı. Burada slogan atan memurlar binanın tüm katlarını gezerek seslerini duyurdular.

“Memurlar olmadığında bu bina bomboş kalır”

Ardından belediye önünde yapılan açıklamada Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, “Karşıyaka’da Bayraklı’da toplu sözleşmelerimiz geri çekilmeye çalışılıyor. İlk görüşmemizde tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bunun bizimle alakası yoktur. Yasal sınır dayatmasını hedef alarak önümüze koyuyor. Toplu sözleşmeyi özgür pazarlık hakkına vurgu yaparak yapmak istedik. Bordrolarımız sıfır olarak çıktı. Bunu kabul etmiyoruz. Bzi 33 yıldır toplu sözleşme yapıyoruz. 90’lı yıllardan itibaren yaptığımız sözleşmeler bugün yasal sınır dayatması yapılıyor. Bu yasal sınırı kabul etmiyoruz. Birileri yerel seçimler üzerinden buraya gelip yönetmeye talip olabilir. Ama biz olmadığınızda bu bina bomboş kalır. Belediye hizmet veremez. Sürekli olarak yasal sınırı dayatmaları kabul edilebilir değil. Toplu sözleşme iki dudağın arasında olmaz. Biz 4 defa Karşıyaka’da TİS için görüştük. Daha sonra belediye başkanı ile görüşüldü ve yasal sınır dayatması verildi. Biz asla geri adım atmayacağız” dedi.

“Özgür pazarlık masasını kuralım”

Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’a TİS masası çağrısı yapan Filiz, “Yasal sınır dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz. Belediye başkanı çağrı yapıyoruz. Toplu sözleşme masasını kurun. Özgür pazarlık masasını kuralım. Kimse sorun yaşamasın” şeklinde konuştu.

Daha sonra memurlar ‘bıçak kemikte’ sloganları attı.