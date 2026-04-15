Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, seçim döneminde dilinden düşürmediği vizyon projesini, yani “Açık Hava Kent Müzesi”ni görkemli bir lansmanla tanıttı. Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’ndaki buluşmada hava oldukça heyecanlıydı; zira bu proje sadece bir turizm hamlesi değil, Karşıyaka’nın "kimlik kartını" yeniden çıkarma operasyonu gibi duruyor.

Açıkçası müze dediğimizde hepimizin aklına o soğuk duvarlar, cam fanuslar ve "dokunmayın" uyarıları gelir. Ancak Başkan Ünsal ezber bozuyor. "Karşıyaka zaten başlı başına bir müzedir" diyerek yola çıkan belediye, kentin her sokağını yaşayan bir deneyim alanına dönüştürüyor. İZKA’nın desteği ve Kentimiz İzmir Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçen bu proje, semtin saklı kalmış hikayelerini gün yüzüne çıkarıyor.

QR kodla kişisel telefonlardan inceleme yapılabilecek

Peki, bu müzede bizi neler bekliyor? Proje, teknolojiyi tarihin tozlu sayfalarıyla harika bir şekilde harmanlıyor. Belirlenen tematik rotalarda yürürken karşınıza çıkan QR kodları okuttuğunuz an, o durağın tüm hikayesi telefonunuza düşüyor. İsterseniz dijital haritayla kendi başınıza keşfe çıkın, isterseniz rehberli turlara katılıp Karşıyaka’yı bir bilenden dinleyin. Seçim tamamen sizin! Hatta "keos.karsiyaka.bel.tr/turizm" adresinden turlar için şimdiden yerinizi ayırtabiliyorsunuz. Kontenjanlar çabuk dolabilir.

Latife Hanım köşkü restorasyona giriyor

Projenin ilk ayağı olan “Kültür Rotası” aslında tam bir saygı duruşu niteliğinde. Karşıyaka İskelesi’nden başlayan bu yolculuk; Zübeyde Hanım’ın huzurundan Latife Hanım Köşkü’ne, o meşhur Çarşı’nın ortasından tren istasyonuna kadar uzanıyor. Üstelik Başkan Ünsal’dan bir de müjde geldi. Latife Hanım Köşkü restorasyona giriyor. Valilik desteğiyle ayağa kalkacak olan köşk, bu rotanın en nadide parçalarından biri olacak.

8 farklı rota, 8 farklı Karşıyaka

Lansmanda sunum yapan Şebnem Yurdakul ve Prof. Dr. Şakir Çakmak’ın da altını çizdiği gibi; Karşıyaka çok şey kaybetse de hala devasa bir hafızayı barındırıyor. "Bir Günlüğüne Karşıyakalı" olmak isteyenlerden macera tutkunlarına kadar toplamda 8 ayrı rota belirlenmiş. Yani sahil boyu yürürken de, doğa gözlemi yaparken de Karşıyaka size yeni bir şeyler anlatacak.

