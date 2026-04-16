Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bornova Belediyesi’nde yaşananların ardı arkası kesilmiyor. Uşak Belediyesi operasyonu sonrası ‘bankamatik memuru’ skandalları ülke gündemine oturan Bornova’da yeni bir hadise daha gündeme geldi. Daha önce de İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) seçim sürecine müdahil olmaya çalıştığı iddiaları gündeme gelen ve esnaftan büyük bir tepki alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yine esnafla karşı karşıya geldi.

Bu kez kendi ilçe sınırları içinde katıldığı cenaze programında bir esnafla yaşadığı tartışmayla gündeme damgasını vuran Başkan Eşki’nin o gün bugündür ne esnafa ne de esnafın ailesine rahat vermediği öğrenildi. Söz konusu esnafın ailesi yaşananları Son Mühür’e anlatarak isyan etti.

Memduh Parlak: İki kez dükkanımız kapandı!

Bornova’nın Pınarbaşı Mahallesi’nin tanınmış esnaflarından Adem Öztürk ile bir cenaze merasiminde problem yaşayan Ömer Eşki’nin, söz konusu olaydan sonra esnaflarla uğraştığının altını çizen bölge esnafından Memduh Parlak, yaşananları tek tek anlattı. Parlak, “Burada bir cenazemiz vardı, cenaze günü Adem abi de buradaydı. Bende tam olarak bilmiyorum ancak o gün Adem Öztürk ile Ömer Eşki bir tartışma yaşadı, asıl olay bundan sonra başladı. Ömer Eşki, Adem Öztürk’e, ‘seninle uğraşacağım’, ‘dükkanlara ruhsat vermeyeceğim’ tarzında tehdit etmeye başladı, bunları herkes duydu. Bundan sonra dükkanlarımız kapandı, prosedürleri uygulamamıza rağmen ruhsat vermediler. Pınarbaşı halkı Bornova Belediyesi’nden memnun değil. Sokaklar pislikten geçilmiyor. Biz burada hiçbir şekilde hizmet alamıyoruz. Hizmet olmadığı içinde esnaflar bu durumdan memnun değil” dedi.

“Dükkanım kapandı, eve ekmek götüremedim”

“Belediye Başkanı Ömer Eşki burada bazı esnaflara korku verme amacında bunun sonucunda iki kez dükkanımız kapandı” diyerek mağduriyetlerini dile getiren Parlak, “Benim engelli oğlum var 6 ay boyunca eve ekmek götüremedim. Burada her dükkanın önünde sandalye olur sadece bizimkisini kaldırdı. Arabaları kaldırttı, şahsi olarak burada esnaf olan Adem Öztürk ile uğraşmaya başladı. Adem Öztürk 15 seneye yakın Bornova Belediye’de çalıştı ancak şu an belediye başkanı Ömer Eşki, Adem Öztürk ile uğraşıyor” diye konuştu.

Efe Öztürk: Öztürk soy ismine sahip kişilere ruhsat verilmiyor!

Öte yandan, Pınarbaşı’nda ‘Öztürk’ soyadına sahip kişilerin belediyeden ruhsat alamadığını öne süren ve belediye başkanının kendilerine keyfi cezalar kestiğinin altını çizen Adem Öztürk’ün oğlu Efe Öztürk ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Benim babam daha önce Bornova Belediyesi’nde çalışıyordu, aile dostumuz olan çok yakın bir amcamız vefat etti. Cenazemizi yollar kapalı olduğu için kaldıramadık, babam bununla ilgili şikayetçi olduğu için belediye başkanı Ömer Eşki, babamı ertesi gün işten çıkardı. Bizim burada kendimize ait dükkanlarımız var. Kahvehane ruhsatı almak çok kolay olmasına rağmen burada ‘Öztürk’ soy ismine sahip kişilere bu ruhsat verilmiyor.”

“Kapısındaki çöpe kadar ceza keseceğiz diyorlar”

“Ben 18 yaşımı doldurdum bana da ruhsat vermediler ben önümüze bir engel koyuldu” sözleriyle devam eden Efe Öztürk “Biz burayı devrettik, devralan iki hafta içinde kendisine ruhsat çıkardı. Bunun dışında fırınımız var o da ruhsat engeline takıldı, lokantamız var o da ruhsat engeline takıldı. Ganyan bayimiz var oraya ruhsat çıkarmaya gerek yok orası açık kaldı, orayı kapattıramadılar. Belediye başkanı bazı sorunları kişisel algılıyor. Ömer Eşki’nin, ‘Adem’in kapısındaki çöpe kadar ceza keseceğiz’ dediklerini biliyoruz. Evimin önündeki arabama kadar ceza kestiler. Biz Pınarbaşı’nda hayvancılık ile uğraşıyorduk hepsini satmak zorunda kaldık, 10 bin liraya yakın ceza yedik. Hepsini satmak zorunda kaldık. Bu durum hala daha devam ediyor. Yakınımızı kaybettik acımız vardı, cenazemizi elde götürmek zorunda kaldık” diye konuştu.