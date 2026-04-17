Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan, gıdada hile ve tağşiş yapan işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın 16 Nisan'da yayımladığı son listede İzmir'de faaliyet gösteren bir işletme dikkat çekti. Rutin denetimler sonucunda, vatandaşlara dana eti adı altında farklı hayvanların etlerinin yedirildiği laboratuvar raporlarıyla kanıtlandı. Peki, İzmir'deki hangi dönerciden at eti çıktı? İşte vatandaşların mutlaka bilmesi gereken gelişmenin tüm ayrıntıları...

İZMİR'DE HANGİ DÖNERCİDEN TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI?

Vatandaşların arama motorlarında sıkça sorguladığı işletmenin adı ve adresi, Bakanlığın listesiyle netlik kazandı. İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren ve bölgenin bilinen mekanlarından biri olan "Dönerci Ali'nin yeri" adlı işletme, hileli gıda satışı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmen ifşa edildi.

DANA PİDE HARCINA AT VE EŞEK ETİ KARIŞTIRMIŞLAR

Bakanlık ekiplerinin Çiğli'deki söz konusu işletmeye gerçekleştirdiği denetimlerde, menüde yer alan ürünlerden numuneler alındı. Laboratuvar ortamında yapılan titiz analizler neticesinde, müşterilere "dana pide" olarak satılan ürünün iç harcında tek tırnaklı (at, eşek veya katır) hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Nisan 2026 tarihli listesiyle "Dönerci Ali'nin yeri" isimli işletmeyi kamuoyuna duyurdu.