Türkiye son iki gündür acı olaylarla sarsılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından, bir okul saldırısı da Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen, 8 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralanırken, saldırının ardından Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'den dikkat çeken bir karar geldi.

Bayraklı, Karşıyaka ve Buca'da eylemler iptal, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürünecek!

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz tarafından yapılan açıklamada, "Toplumun her alanında şiddeti körükleyen, mafyalaşmayı ve çeteleşmeyi sıradanlaştıran, gençleri umutsuzluğa iten, eşitsizliği derinleştiren; üniversitelerde dahi palalarla saldırıların yaşanmasına zemin hazırlayan ve cezasızlığı kalıcı hale getiren bu düzen, bugün ne yazık ki okullarımıza kadar sirayet etmiş durumdadır. Her geçen gün şiddeti daha da büyüten bu düzene karşı sessiz kalmıyoruz!

Eğitimde, yaşamda ve toplumun tüm alanlarında güvenli bir gelecek için 16–17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde tüm iş kollarımızla üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz. Başta kamuda örgütlü tüm sendikalara, işçi sendikalarına, tüm işçilere, emekçilere, kadınlara ve bütün topluma sesleniyoruz: Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği için gelin, bu mücadeleyi hep birlikte büyütelim. Siverek ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınamak ve protesto etmek amacıyla, KESK Genel Merkezi tarafından 2 gün iş bırakma kararı alınmıştır.

Bu kapsamda tüm belediyeler önünde saat 10.30-11.00 saatleri arasında bütün belediyeler önünde saldırıları kınayan basın açıklamaları yapılacak, ardından saat 13'de YKM önünde toplanıp KESK İzmir Şubeler Platformu olarak Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyeceğiz. Bu kapsamda Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak Bayraklı, Karşıyaka, Buca Belediyesinde devam eden Pazartesi gününe kadar tüm eylemlerimiz İPTAL edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.